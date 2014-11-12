۱۲۰ هزار بهره بردار کشاورز در گلستان سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دودانگی، شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: ۳۰۰ هزار خانوار در سطح استان و ۱۲۰ هزار بهره بردار تاکنون سرشماری کشاورزی شده اند و اطلاعات آنان اخذ شده است.

وی افزود: در شهرستان های آق قلا، رامیان، گمیشان و مراوه تپه اطلاعات مقا یسه ای خوبی نسبت به آمار های سال ۸۲ کسب شده است و برخی شهرستان ها چون گرگان، گنبد و کلاله نیاز است با همکاری مسئولین اجرایی و مدیران اطلاعات کاملتری از بهره برداران اخذ شود.

وی افزود: در شهرستان هایی که همکاری خوبی بین دهیاران، مراکز خدمات کشاورزی هر شهرستان، جهاد کشاورزی و بهره برداران وجود داشته است موجب شده است تا اطلاعات کامل تر و مقایسه ای خوبی اخذ شود و در کل در سطح استان از نتیجه آمارها راضی بودیم.

کاهش ۱۲ هزار بهره بردار دام در سطح استان

دودانگی بیان کرد: پیش بینی ما برای تعداد خانوار ۳۳۰ هزار بود که تاکنون به آمار ۳۲۰ هزار نفر رسیدیم و تعداد بهره برداران را هم ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده بودیم که به ۱۲۲ هزار بهره بردار رسیدیم که به ۹۰ درصد پیش بینی رسیده ایم.

وی تعداد کاهش دام در این سرشماری را در دام سنگین حدود ۶۰ هزار راس دام عنوان کرد و گفت: ۱۲ هزار بهره بردار دام ما در استان طبق این سرشماری نسبت به سال ۸۲ کاهش یافته است.

در این جلسه که اعضای ستاد سرشماری استان هم حضور داشتند مشکلاتی از قبیل مقاومت مردم نسبت به آمار، کم اظهاری و واقعی نبودن برخی اطلاعات بهره برداران از جمله مشکلات این طرح ذکر شد که ممکن است در صد خطای آمار را بالا ببرد.

ترس از حذف یارانه ها در صورت اعلام صحیح آمار و ترس از جریمه های منابع طبیعی در صورت اعلام صحیح آمار دام ها توسط دام داران از جمله دیگر مشکلاتی بود که در مسیر سرشماری از مشکلات به وجود آمده بود.