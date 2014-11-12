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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

یونسی:

وعده های مسئولان مازندران به سرمایه گذر باشگاه نساجی محقق می شود

وعده های مسئولان مازندران به سرمایه گذر باشگاه نساجی محقق می شود

قائم شهر – خبرگزاری مهر: معاون استاندار مازندران با بیان اینکه برای حمایت از باشگاه نساجی با همه توان تلاش می کنیم، گفت: وعده های مسئولان استانی به سرمایه گذار باشگاه نساجی محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی شامگاه چهارشنبه در جلسه رسیدگی باشگاه نساجی مازندران با اشاره به اینکه سرمایه گذار باشگاه نساجی از توان مالی خوبی برخوردار است، اظهارداشت: مجموعه ورزی ماهفروجک با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند به یک دهکده ورزشی تبدیل شود.

وی بیان کرد: در دولت گذشته توافقی بین آنها و نیروی انتظامی برای در اختیار گرفتن زمین ورزشی ماهفروجک صورت گرفت که باید مشکلات آن پیگیری شود.

این مسئول تاکید کرد: منابع طبیعی باید پیگیر زمین ماهفروجک برای باشگاه نساجی باشد.

یونسی همچنین پیشنهاد داد زمین جنب ماهفروجک در جاده جویبار برای خدمات دهی نیروی انتظامی مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان باید هر چه سریع تر انتقال باشگاه نساجی به سرمایه گذار را انجام دهد تا مشکلات آنها تا حدودی برطرف شود.

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه روستای ماهفروجک یک پروژه ملی با کاربری ورزشی است که نباید تغییر کاربری در این زمین صورت گیرد، گفت: توسعه خدمات نیروی انتظامی در زمین ماهفروجک بی فایده است.

حبیب حسین زادگان اظهار داشت: برای اتمام پروژه ها نیاز به اعتبار بیشتر و مشارکت بخش خصوصی است.

وی بیان کرد: باید مشکلات موجود زمین ماهفروجک برطرف شود تا سرمایه گذار بتواند پروژه ها را به اتمام برساند.

این مسئول یکی از دغدغه های مسئولین استانی و شهرستانی صعود باشگاه نساجی مازندران در لیگ برتر عنوان کرد.

حسین زادگان در مورد پخش زنده مسابقات باشگاه نسجی مازندران از شبکه تبرستان، اذعان داشت: امیدواریم در آینده این مسابقات به طور زنده پخش شود.

کد مطلب 2420228

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