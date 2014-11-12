لرستان به عنوان استان مستعد ایجاد بندر خشک مصوب شد/ تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی ایجاد بندر خشک در خرم آباد با اشاره به ضرورت ایجاد بندر خشک در خرم آباد و مزیت های آن اظهار داشت: افزایش سرعت مراحل کار گمرکی برای کالاهای حمل شده به وسیله احداث بنادر خشک مجهز به خدمات گمرکی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی از جمله مزیت های احداث بندر خشک در خرم آباد است.

وی با بیان اینکه توسعه منطقه ای و ایجاد فرصت های مختلف شغلی، بهبود وضعیت مالی و اقتصادی و بهبود فرآیند توسعه پایدار در استان از دیگر مزیت های ایجاد این بندر خشک در خرم آباد است، تصریح کرد: باید در روند ایجاد بندرخشک خرم آباد تسریع صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان ادامه داد: در راستای تسریع در روند ایجاد این بندر با تلاش و پیگیری مدیریت ارشد استان در شورای آمایش سرزمین کشور استان لرستان به عنوان استان مستعد ایجاد بندر خشک تصویب شد که این امر خود نقطه عطفی در راستای استمرار تلاش مسئولان برای پیگیری ایجاد بندر خشک در استان است.

چگنی عنوان کرد: با بررسی های به عمل آمده زمین مورد نیاز اجرای طرح بندر خشک از محل منابع ملی و در نزدیکی شهرستان خرم آباد انتخاب شده است.

وی گفت: همچنین شرکت توسعه و عمران لرستان در خصوص اجرای این طرح متقاضی و مقرر شده است تا این شرکت در اسرع وقت نسبت به آماده کردن طرح توجیهی، فنی و اقتصادی آن اقدام و نتیجه را به معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان ارسال کند.