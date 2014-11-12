مفرغ لرستان مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است/ فرهنگ و هنر غنی سرمایه اصلی استان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در دیدار با کانون های فرهنگی و انجمن های هنری لرستان با اشاره به سهم عوامل سخت افزاری و نرم افزاری در توسعه و پیشرفت یک جامعه اظهار داشت: توسعه هر جامعه ای به میزان ۲۰ درصد به مسائل سخت افزاری و نزدیک به ۸۰ درصد به مولفه های نرم افزاری وابسته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تاثیر در پیشرفت جامعه به مباحث نرم افزاری برمی گردد، ادامه داد: در این راستا حوزه فرهنگ و هنر نقش مهم و غیرقابل انکاری در تعالی جامعه ایفا می کنند.

استاندار لرستان با طرح این موضوع که به تقویت مباحث نرم افزاری به خصوص فرهنگ و هنر علاقمند بوده و این حوزه جزء اولویت های مدیریت ارشد استان است، تصریح کرد: درصد بسیار بالایی از ثروت استان لرستان در هنر این سرزمین نهفته است.

بازوند با تاکید بر اینکه وجود هنر، فرهنگ و تمدن غنی لرستان ثروت عظیمی بری این استان محسوب می شود، افزود: این ثروت عظیم به میزانی است که می تواند در مسیر توسعه و پیشرفت استان به عنوان یک بستر و شاخص زیربنایی مطرح باشد.

وی با اشاره به تمدن کهن لرستان و هنرنمایی مردمان این دیار در برهه های تاریخی مختلف ادامه داد: هنر به عنوان ثروت بزرگ این سرزمین مرزی را نمی شناسد به طوریکه مفرغ لرستان به عنوان یک هنر اصیل، مهم و ارزشمند تابع جغرافیا نبوده و در سراسر دنیا مطرح است.

استاندار لرستان با یادآوری اینکه امروز هنر دست مردمان لر در جای جای دنیا شناخته شده است، تصریح کرد: هنر مرز نمی شناسد و سرمایه اصلی مردم لرستان همین هنر و فرهنگ غنی است.

وی از فرهنگ و هنر به عنوان بستر توسعه اقتصادی جامعه یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم اقتصاد استان به پیش برود باید به فرهنگ و هنر خود هرچه بیشتر بپردازیم.

بازوند در ادامه سخنان خود استفاده از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی استان را از برنامه های خود عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا اتاق فکر فرهنگی استان در حال تشکیل است که گروهی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ استان در این اتاق فکر عضویت دارند.

استاندار لرستان خواستار تلاش هر چه بیشتر اصحاب فرهنگ و هنر برای معرفی لرستان و ظرفیتهای این استان به منظور جذب سرمایه گذاران شد و گفت: در این راستا می توان مرکزی را در راستای لرستان شناسی و به منظور شکوفایی هنر و فرهنگ استان راه اندازی کرد.

بنابر این گزارش انجمن ها و کانون های مختلف از جمله انجمن های موسیقی، نویسندگان، نمایش، سینمای جوان، تجسمی، کانون آیینی، شعر و ادب، قرآن و عترت و خوشنویسان در این جلسه حضور داشتند که به ارائه مطالب و نظرات خود پرداختند.

روسای انجمن های حاضر در جلسه همچنین مسائلی از جمله ساخت سالن کنسرت و موسیقی در استان، برگزاری فستیوال در حوزه فرهنگ و هنر استان، خریداری و نصب تابلو و آثار هنری هنرمندان در ادارات و ... را مطرح کرده و خواستار حمایت مدیریت ارشد استان در این زمینه شدند.