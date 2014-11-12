تكميل كشتارگاه شرق مازندران نيازمند 50 ميليارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین رضوانی، شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات احداث کشتارگاه صنعتی نکا در فرمانداری بهشهر اظهار کرد: از سال 79 بحث راه اندازي كشتارگاه صنعتي در مازندران مورد برسي قرار گرفت كه با كارشناسي هاي انجام شده مقرر شد سه كشتارگاه صنعتي در مازندران در دستور كار قرار گيرد و كل استان گوشت قرمز خود را از اين كشتارگاه های صنعتي تهيه كنند.

وي افزود: با در دستور كار قرار گرفتن تعطيلي و پلمپ كشتارگاه هاي سنتي در مازندران، 17 كشتارگاه سنتي بسته شد چرا كه دغدغه عرضه گوشت سالم داشتيم.

مدير كل دامپزشكي مازندران بيان داشت: كشتارگاه نكا داراي پروانه و نقشه مناسب براي احداث است و اگر منابع مالي تامين شود ما مشكلي براي ساخت كشتارگاه در نكا نداريم چرا كه با توجه به پيشرفت 30 درصدي كه در حال حاضر دارد مي تواند با تزريق اعتبارات و تامين منابع مالي با سرعت بيشتري ادامه يابد.

رضواني گفت: با وقوع سيل در نكا و بعد از آن مجوز احداث كشتارگاه نيمه صنعتي به نكا در شرق مازندران براي شهرهاي 5 گانه بهشهر، نكا، گلوگاه، خليل شهر و رستمكلا داده شد كه در اوايل داراي سرعت خوبي در ساخت و ساز بوده اما در بين راه با كندي مواجه شد و نتيجه نهايي حاصل نشد و متاسفانه در حدود 4 سال گذشته تا كنون نيز جديتي در ساخت كشتارگاه نكا بعنوان كشتارگاه شرق مازندران وجود نداشته است.

وي با اشاره به اينكه براي ساخت اين كشتارگاه نكا ددر حال حاضر نيازمند 5 ميليارد تومان بودجه هستيم كه امكان دارد به هفت ميليارد تومان هم برسد، تامین این مبلغ از عهده شهرداری های سه شهرستان شرق مازندران خارج است و به همین دلیل از حضور بخش خصوصی در این بخش استقبال می کنیم.

رضواني ادامه داد: اگر كشتارگاه بخش خصوصي در بهشهر فعال شود كه سرمايه گذار اعلام آمادگي كرده و نيازمند تسهيلات است مي تواند با توجه به نزدیکی این کشتارگاه به بندر امیرآباد و نزديكي به روسيه با توجه به اينكه اين كشور نيازمند گوشت قرمز ما است باعث سرعت بخشیدن به صادرات گوشت قرمز به این کشور شده و زمینه ورود ارز به ایران را فراهم کند.