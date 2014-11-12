متولیان بودجه كافی برای تكميل كشتارگاه نكا ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نورزاد، عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات احداث کشتارگاه صنعتی نکا در فرمانداری بهشهر افزود: سلامت جامعه از مهمترین مسائل است كه در این راستا دستگاههای مختلفی دخیل بوده و دغدغه همه متولیان امر است.

وی اظهار کرد: موضوع كشتارگتاه صنعتی یكی از دغدغه های مهم برای سلامت جامعه است كه متاسفانه علی رغم حدود ۵ سال از تعطیلی كشتارگاه سنتی در شهرهای بهشهر و نكا و گلوگاه تاكنون محقق نشده است.

نورزاد با بیان اینكه در طول این سالها تلاشهای فراوانی برای ره اندازی كشتارگاه در نكا انجام شده اما نتیجه مطلوب نداشته است، خاطر نشان كرد: متاسفانه کمبودهای مالی مانع اصلی عدم تکمیل این پروژه است اما در هر صورت برای سلامت جامعه باید این كشتارگاه با فوریت ساخته شود.

فرماندار بهشهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصدی در این پروژه افزود: متاسفانه علی رغم دخالت ۵ شهرداری بهشهر، نكا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمكلا در تكمیل این پروژه، این پروژه دو سال در حالت هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی گفت: با توجه به عدم بودجه لازم توسط شهرداری ها بعنوان صاحبان اصلی این كشتارگاه نیمه صنعتی، برای سرعت بخشی به ساخت این كشتارگاه ناگزیربه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هستیم.

شهردار بهشهر نیز در سخنانی گفت: كشتارگاه واحدی سودزا نیست كه با ساخت آن بتوان به سود و منعت رسید و لذا باید با آینده نگری برای رفعه مشكلات مردم و توزیع گوشت بهداشتی در جامعه اقدام شود.

حمید آزموده ادامه داد: با توجه به اینكه در بودجه سال جاری شورا، اعتباری برای كشتارگاه در نظر گرفته نشده است لذا باید اعتبار در بودجه سال ۹۴ دیده شود تا بتوانیم با در نظر گرفتن بودجه برای این پروژه، اعتبارات مناسب را اختصاص دهیم.

وی گفت: اختصاص وام برای راه اندازی و ساخت و ساز و تكمیل این پروژه و همچنین ضمانت اجرایی بریا تضمین انتقال گوشت از شهرهای مختلف شرق مازندران به كشتارگاه نكا نیز از دیگر مسائلی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

آزموده گفت: بهترین راهكار در شرایط فعلی با توجه به عدم بودجه و اعتبارات لازم برای ساخت كشتارگاه نیمه صنعتی نكا، وارد كردن سرمایه گذار بخش خصوصی راست كه باید مورد تجزیه و تحلیل و كار كارشناسی توسط دامپزشكی بعنوان متولی اصلی این امر قرار گیرد.