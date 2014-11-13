۵۵ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان قزوین تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان قزوین چهارشنبه شب به ریاست سید علی موسوی در سالن جلسات فرمانداری قزوین برگزار شد.

سید علی موسوی در این جلسه با تشکر از امدادرسانی بموقع نیروهای هلال احمر و راهداری شهرستان در نجات جان چند روستایی گم شده در برف منطقه الموت اظهارداشت: آمادگی نیروهای امدادی موجب جان روستائیان شد که امیدواریم این آمادگی همواره حفظ شود تا در مواقع بروز حوادث احتمالیر بتوان به نیازمندان کمک کرد.

فرماندار قزوین بیان کرد: در بازگشایی مسیرهای روستایی نیز بموقع اقدام شد و غافلگیری شرایط جوی خوشبختانه به حادثه نگران کننده ای تبدیل نشد.

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها اعلام شود

موسوی تصریح کرد: از مسئولان دستگاهای اجرایی شهرستان انتظار داشتیم گزارش طرح های عمرانی خود را در جلسه ارائه کنند تا از روند اجرای کار و نیز پیشرفت فیزیکی آنها مطلع شویم و برای رفع موانع اقدام کنیم.

فرماندار قزوین اظهارداشت: در آستانه فصل سرما بسیاری از طرح های دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت و باید برای ادامه کار اقدام مناسبی صورت گیرد.

موسوی گفت: بسیاری از پروژه ها با گذشت ۹ ماه ازسال هنوز مبادله توافق نامه ندارند که منطقی نیست لذا تاکید جدی داریم تا ۱۵ روز آینده تمامی موافقت نامه ها مبادله شود در غیر این صورت اعتبارات آن دستگاه به طرح های دیگر داده می شود.

پروژه جدید تا پنج سال دیگرتعریف نمی شود

این مسئول بیان کرد: به دلیل محدودیت منابع مالی و تعدد طرح های نیمه تمام دیگر پروژه جدیدی نخو. اهیم داشت و تلاش می کنیم طرح های نیمه تمام بتدریج تکمیل و آماده بهره برداری شود.

وی اضافه کرد: با شرایط مالی فعلی به نظر می رسد تا پنج سال آینده نتوانیم پروژه عمرانی جدیدی را آغاز کنیم و از مسئولان دستگاهای اجرایی هم انتظار داریم به دنبال اصلاحو جابجایی پروژه ها نباشند.

موسوی گفت: باید اعتبارات عمرانی شهرستان قزوین مشخص شود تا بتوانیم رسیدگی به نقاط محروم محدوده قزوین را در اولویت قرار دهیم و حل کنیم.

این مسئول بیان کرد: از مجموع ۲۲ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی شهرستان قزوین تاکنون ۵۵ درصد تخصیص یافته که باید برای ۲۱۶ طر ح هزینه شود که تاکنون ۱۲۷ پروژه دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی گفت: بدهی دولت به پیمانکاران از دیگر مشکلاتی است که موجب شده بسیاری از پیمانکاران از ادامه همکاری منصرف شوند که باید در این زمینه چاره ای اندیشیده شود تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی بخوبی استفاده کنیم تا کارهای عمرانی متوقف نشود.

موسوی تصریح کرد: در بودجه سال آینده باید تکلیف بدهی های دولتی به پیمانکاران مشخص شود تا کارها متوقف نشود.

مدیریت مصرف آب در قزوین ضروری است

فرماندار قزوین یادآورشد: مشکلات کمبود آب در قزوین بسیار جدی است و با تاکید استاندار محترم و تشکیل اتاق فکر آب باید راهکار منطقی برای حل آن پیدا کنیم که در این راستا فرهنگ سازی و مدیریت مصرف هم ضروری است.

وی گفت: توصیه پذیری از سوی مسئولان برای چاههای غیرمجاز به هیچوجه پذیرفتنی نیست و باید با جدیت با مسدود شدن این چاهها که بخشی از مصرف بی رویه را موجب شده و نیز آبخوان داری، توسعه آبیاری مدرن و اصلاح الگوی کشت از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.

موسوی اظهارداشت: سیاست بودجه سال ۹۴ با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که باید نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم تا در برابر تحریم ها و فشار اقتصادی دشمنان مقاوم باشیم.

وی استفاده از همه ظرفیت های داخلی و نیز سرمایه گذاری های خارجی را در برون رفت از رکود اقتصادی مهم دانست و توجه به ایجاد ضرفیت های جدید را نیز در رونق اقتصاد موثر دانست.