ایجاد زیرساخت های مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی

سرتیپ دوم پاسدار سیروس سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع مطالعه و تحقیقات بر برنامه های راهبردی نیروی انتظامی در دستور کار ناجا قرار گرفته است گفت: دستور ایجاد مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی با فرماندهی سردار احمدرضا رادان صادر شده و هم اکنون در حال ایجاد زیرساخت های آن هستیم.

وی افزود: ماموریتی که در آینده برای این مرکز پیش بینی شده است معماری پلیس آینده کشور بوده و ترمیم و تدوین استراتژی راهبردها و دکترین نیروی انتظامی بوده که در حال حاضر در ساختمان خیابان شهید مطهری تهران تمامی نقشه راه این مرکز مهم در حال مطالعه و اجرا است.

رئیس مرکز دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی استان فارس گفت: در حال حاضر در این دانشگاه رشته های پدافند غیرعامل، خدمات قضایی، امداد و نجات، تربیت بدنی و تیراندازی تدریس می شود. این دانشگاه ویژه کارکنان نیروی انتظامی است و بیشترین رشته ها پدافند غیرعامل، خدمات قضایی و حقوق بیشترین دانشجو را دارد.