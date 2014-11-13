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۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

نعمت زاده:

کاهش تورم اولویت کاری دولت/کار اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود

کاهش تورم اولویت کاری دولت/کار اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود

سنندج – خبرگزاری مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رهایی از بن بست باید ابتدا تحریم ها را رفع کنیم تا به دنبال آن شاهد کاهش تورم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نعمت زاده شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کردستان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: کاهش تحریم ها رفاه شهروندان را به دنبال دارد و این امر در بحث اقتصادی نیز سرمایه گذاری، اشتغال و قدرت تولید را بالا می برد.

وی با اشاره به این مطلب که دولت تدبیر و امید کمر به همت رفع تحریم های شرق و غرب بسته است، افزود: در حال حاضر در مسائل اقتصادی در بن بست قرار داریم و باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، بستر سازی مناسب سیاسی و برنامه ریزی لازم تحریم ها را از بین ببریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: باید با مذاکرات منطقی به غرب بفهمانیم  که در مذاکرات هسته ای از مواضع جدی خود عقب نشینی نخواهیم کرد و به دنبال سلاح شیمیایی و اتمی نیستیم اما معتقدیم باید خالص سازی و سانتریفیوژ نیز داشته باشیم.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کمبود نقدینگی در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است و رکود اقتصادی، تحریم خارجی و نوسانات نرخ ارز منجر به بروز مشکلات فراوانی برای تولید و صعنت کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری های مستمر و برنامه ریزی مناسب در هفت ماهه سال جاری از ۵۰ قلم کالای تولیدی در حوزه صنعت و معدن، تنها در تولید دو قلم روند نزولی داشته ایم و در بقیه موارد روند صعودی داشته ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین باید به این امر توجه داشت که عقب ماندگی سال های ۸۹ تا ۹۲ را نباید به حساب صنعتگران گذاشت بلکه گرانی، تورم و نوسانات نرخ ارز و تحریم های ظالمانه باعث شد وضعیت صنعت رکود پیدا کند.

نعمت زاده اظهار داشت: از این رو دولت به دنبال آن است تا جرایم وام ها و بیمه در این مدت به صنعتگران بخشیده شود تا دوباره صنعت، تولید و اقتصاد ایران جان تازه ای را بگیرد.

وی افزود: از محل صادرات صنایع پتروشیمی در گذشته سالانه تنها ۳۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که این رقم در سال ۹۰ به ۱۵ میلیارد دلار رسید و اگر تحریم نمی شدیم امروز به ۲۵ میلیارد دلار می رسید و این نشان از توانایی های غیر نفتی ایران است.

دولت معتقد به واگذاری کار اقتصادی به بخش خصوصی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که دولت معتقد است که کار اقتصادی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد، بیان کرد: واگذار مباحث اقتصادی به بخش خصوصی پویایی و تحول را در نظام  اقتصادی به دنبال دارد.

نعمت زاده یادآور شد: به منظور تقویت وضعیت صنعت، معدن و اقتصاد کشور، ۳۰ بند حمایتی به مجلس ارایه شده و نمایندگان نیز چند بند دیگر به آن اضافه کرده اند که انتظار می رود با ت صویب شدن آن در مجلس کار صنعتگران، تولید کنندگان و معدن کاران برای تولید هر چه بیشتر و بهتر هموارتر شود.

وی در ادامه به ظرفیت های کردستان اشاره کرد و گفت: کردستان با توجه به شرایطی که دارد یکی از استان های برخوردار محسوب می شود و کشور هم مرز با این استان نیز یک کشور غنی است و نیازمند فناوری های جدید و باید در این حوزه وارد شویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: معتقد به تجارت از طریق بازارچه های مرزی نیستیم اگر چه باید به مرزنشینیان توجه ویژه ای داشته باشیم.

نعمت زاده افزود: تجارت را باید به راه صحیح آن هدایت کرد چون از طریق بازارچه ها، تجارت کلان صورت نمی گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر امکانات مرزی ما بسیار محدود است و نیاز به دو ترمینال بزرگ برای صادرات سیمان داریم که بخش خصوصی باید وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب، تعامل و توجه به شرایط موجود در راستای توسعه این ا ستان مرزی گام های ارزنده ای برداشته شود.

کد مطلب 2420268

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