سه پهنه معدنی در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در نشست با فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طارم گفت: در حال حاضر برای اکتشاف پهنه ی معدنی طارم سه متقاضی وجود دارد که منتخب ترین آنها عملیات اکتشافی پهنه ی معدنی هدف را به عهده می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد جمعیت شهرستان طارم را رو ستاییان تشکیل می دهند اظهار کرد:با اکتشاف معادن طارم سهم اقتصادی و همچنین رونق و آبادانی ارتقاء می یابد.

استاندار نرخ بیکاری تابستانی امسال در استان زنجان را ۹.۹ درصد عنوان کرد و گفت:نرخ بیکاری استان زنجان در سال های ۹۱ و پایان سال ۹۲ به ترتیب ۷.۱۱ درصد و ۴.۱۰ گزارش شده است.

انصاری افزود: نرخ بیکاری شهرستان طارم زیر ۶ درصداست.

وی در خصوص میزان تورم شهریور سال ۹۲ ابراز کرد:میزان نرخ تورم کشور و استان زنجان به ترتیب ۳۶ درصد و ۲.۳۶ به ثبت رسیده است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه کشت ارکان مخصوص کشاورزی در استان زنجان به سبب فراهم آوردن سود اقتصادی باید مورد توجه مسئولان و بهره برداران این بخش قرار گیرد تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۲ هکتار اراضی کشت آبی در استان وجود دارد.

انصاری با بیان اینکه در حال حاضر با همت مسئولان شهرستان طارم توسعه ی صنابع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی در این شهرستان آغاز شده است گفت:دولت از سرمایه گذاران صنایع تبدیلی و فراروی محصولات کشاورزی حمایت می کند، بنابراین مسئولان محلی همگام با دولت سرمایه گزاران داوطلب در این حوزه را با جدیت یاری کنند.

وی ادامه داد:همه روستاهای استان زنجان تا نیمه نخست سال ۹۶ از نعمت گاز بهره مند می شوند.

