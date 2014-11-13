تدوین پیش نویس قانون جامع تشکلهای غیر دولتی در مرحله پایانی

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا طرح تحول اجتماعی در دولت قبل که قرار بود وزارت کشور آن را اجرایی کند متوقف شده است گفت: دکتر رحمانی فضلی بعنوان وزیر کشور نگاهش به تمامی مسائل با رویکرد اجتماعی است. بعنوان نمونه در موضوع مبارزه با مواد مخدر تمام نگاه ها امنیتی بود اما امروز این موضوع اجتماعی شده و اثر بخشی اقدامات دستگاه های ذیربط بیشتر شده است.

وی افزود: حوزه معاونت اجتماعی وزارت کشور هم با نگاه اجتماعی پیش میرود که می توان به ساماندهی و تقویت سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد. البته بعد از دیدار رئیس جمهور با 4 هزار سازمان مردم نهاد در وزارت کشور قرار شد پیش نویس قانون جامعی برای تشکلهای غیر دولتی نوشته شود و الان در مراحل پایانی آن قرار دارد.

امیری گفت: تاکنون نام طرح تحول اجتماعی را نشنیده ام. اما داریم با همین رویکرد جلو می رویم.