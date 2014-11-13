۴۵ درصد کل زیتون کشور در طارم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه چهارشنبه در نشست استاندار با فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان طارم افزود: شهرستان طارم به دلیل حاصلخیزی خاک، شرایط ویژه آب و هوایی، قرارگیری در پایاب رودخانه قزل اوزن و جریان ۲۲ رودخانه دائمی در حوزه آبریز خود، موقعیت ویژه گردشگری، ذخایر غنی مواد معدنی، محل اتصال چهار استان، برخورداری از نیروی انسانی تلاشگر و توانمند و تولید بیش از ۴۲۰ هزارتن انواع محصولات باغی، تاثیرگذار در توسعه استان و شهرستان های همجوار می باشد.

وی با اشاره به اینکه باید با نگاهی متفاوت به استعدادهای جوانان این منطقه نگاه کنیم ادامه داد: جوانان این منطقه را باور کنیم و این خطه را تحت عنوان یک منطقه ویژه کشاورزی، گردشگری و قابل اطمینان برای سرمایه گذاری بپذیریم و برای آن برنامه ریزی، اعتبار و سهم قابل قبولی از منابع استانی و ملی برای آن قائل شویم.

باقری با بیان اینکه در طی چند ماهه گذشته با تنظیم برنامه با رویکرد جدید و سیاست های عمومی مدنظر دولت باشد افزود: تلاش شده با نگاهی متفاوت به فرآیند توسعه شهرستان و تحقق خواسته ها و نیازمندی های مردم، پیگیری های موثری به عمل آوریم.

فرماندار طارم تلاش در جهت جذب منابع و اعتبارات دولتی در تکمیل و اجرای پروژهای عمرانی را مهم دانست و ابراز کرد: پیگیری های جدی و موثرتری برای بسترسازی اعم از فرهنگی و زیر ساختی برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه عمدتا صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، گردشگری و خدمات به عمل آورده است.

وی با اشاره به اینکه طارم محل اتصال و ارتباط کوتاه شمالغرب به شمال کشور است، بیان داشت: این مسیر، امن، کوتاه و میانبر تهران-اردبیل است و مردم از نعمات راههای ارتباطی پرتردد که سالها از آن محروم بوده اند در جهت توسعه، رفاه عمومی بهره مند هستند.

فرماندار طارم به ذخایر مواد معدنی این شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود این نعمت های الهی می توان در جهت ایجاد فرصت های جدید شغلی و تولید ثروت بیشتر بهره مند گردیم.



