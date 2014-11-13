برخی مسئولان با تیم متین همکاری نمی کنند/ بازیکنان متین پرچمدار ارزش های دیار ۱۵ خرداد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان تیم متین ورامین با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار آیت الله سید مرتضی محمودی با اشاره به تأکید دین مبین اسلام بر توجه به روح و جسم توسط انسان اظهار داشت: ورزش از جمله راه هایی است که می تواند سلامت جسم انسان را تأمین کند و به گفته مقام معظم رهبری ترویج ورزش نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه ورامین با اشاره به اهمیت توجه ورزشکاران به سلامت روحی و معنوی افزود: ورزشکاران باید بدانند که سلامت جسمانی و توجه صرف به جسم و بدن به تنهایی کفایت نمی کند و چه بسا ورزشکارانی که جسم خود را پرورش داده اما به روح و معنویت توجه نکرده اند و پس از مدتی از خاطره و یاد مردم پاک شدند.

وی ادامه داد: یک ورزشکار موفق کسی است که هم به سلامت جسم و هم به سلامت روح خود توجه ویژه داشته باشد و شعار روح سالم در بدن سالم است، نمونه این مدعاست که خوشبختانه بازیکنان متین ورامین از این ویژگی برخوردار هستند.

محمودی ورزشکاران تیم متین ورامین را نمایندگان دیار ۱۵ خرداد دانست و بیان داشت: بازیکنان تیم متین ورامین باید توجه داشته باشند که به نمایندگی از چه شهری در مسابقات حاضر هستند و باید از ارزش ها و ویژگی های این دیار به خوبی دفاع کنند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این دیدار صمیمی و دوستانه با اشاره به افتخارات متین ورامین در طول دو سال گذشته اظهار داشت: تیم متین ورامین در طول دو سال گذشته در عرصه ملی، آسیایی و جهانی توانسته است با کسب عناوین قهرمان و نائب قهرمانی به خوبی از نام این منطقه و دیار دفاع کند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امسال نیز تیم متین ورامین به عنوان نماینده قاره آسیا در جام باشگاه های جهان حضور خواهد داشت و این یک فرصت کم نظیر دیگر برای معرفی دیار ۱۵ خرداد به مردم سراسر جهان است.

وی ادامه داد: بازیکنان متین ورامین باید توجه داشته باشند که نماینده مردم دیاری هستند که در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ برای دفاع از رهبری و ولایت کفن پوشیده و با پای پیاده به سمت به تهران حرکت کردند و خون مطهرشان بر زمین ریخته شد به همین خاطر باید نمایندگان شایسته ای برای دیار ۱۵ خرداد بوده و اخلاق را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

علیرضا فداکار نیز در این نشست با اشاره به رویکرد تیم متین ورامین در فصل جاری لیگ برتر والیبال اظهار داشت: باشگاه متین ورامین در این فصل از رقابت ها استراتژی خود را تغییر داد زیرا مسئولان این باشگاه معتقد هستند که در سطح شهرستان ورامین استعداد و قابلیت های ویژه ای در عرصه والیبال حضور دارند که در صورت کشف و پرورش آنان می توانند در سطح کشور مطرح گردند.

مدیرعامل تیم متین ورامین افزود: متین ورامین نسبت به فصل گذشته رقابت های لیگ برتر با تغییرات زیادی مواجه شده است به طوری که بسیاری از بازیکنان ملی پوش فصل گذشته از این تیم جدا شدند اما در مقابل برخی ملی پوشان کنونی تیم ملی و بازیکنان با انگیزه که یا سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی و یا شایسته حضور در تیم ملی هستند جذب متین شده اند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز ادامه داد: یکی از نقاط ضعف متین در فصول گذشته، عدم ارتباط جدی با خبرنگاران و اصحاب رسانه بود به همین خاطر در این فصل، باشگاه متین دست به ابتکار جالبی زد و کانون خبرنگاران باشگاه متین را تأسیس و هیئت مدیره آن به صورت انتخابات برگزیده شد تا بازی های متین به صورت گسترده تر و با برنامه تر پوشش داده شود.

فداکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پخش زنده تمامی دیدارهای متین ورامین از رسانه ملی تأکید کرد: طبق توافقات صورت گرفته که به امضای مسئولان باشگاه متین ورامین و مدیران ورزشی رسانه ملی رسیده است، مقرر شد تمامی دیدارهای متین از شبکه ورزش به صورت زنده و مستقیم پخش شود

وی در پایان متذکر شد: برخی مسئولان در حضور امام جمعه ورامین قول هایی را به مالک باشگاه متین ورامین دادند اما متأسفانه به آن عمل نکرده اند که لازم است مدیران این شهرستان با نگاه ویژه به این تیم نگاه کنند.

گفتنی است تیم متین با به خدمت گرفتن بهروز عطائی سرمربی کهنه کار والیبال و جذب بازیکنانی نظیر محمد طاهروادی، آرش کشاورزی، حسام بخششی، مهدی بازارگرد و امیر غفور و بازیکن ملی پوش تیم ملی یونان یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی است.

مسابقات لیگ برتر در دو گروه برگزار می شود که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم متین ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و تیم پنجم جام باشگاه های جهان با تیم‌های شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، سایپا البرز، وزارت دفاع، مهر پارس و آلومینیوم بندرعباس مسابقه خواهد داد.