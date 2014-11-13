كتاب تويه دروار " تنگه پرستاره " در دامغان رونمايي شد

زهرا خادميان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتشار و رونمایی از كتاب تويه دروار " تنگه پرستاره " در دامغان اظهار داشت: در اين كتاب به معرفي روستاي تويه دروار، پيشينه، شاعران و عالمان مشهور، جاذبه هاي طبيعي، گياهان دارويي، معادن، چشمه ساران، كلاته و دیگر ظرفیتها و جاذبه های منطقه در ۱۷۰ صفحه به صورت چاپ سياه و سفيد پرداخته شده است.

وی افزود: همچنين در اين كتاب تصاوير از مناظر روستاي تويه دروار، امامزاده، چشمه انگورستاني، آسياب آبي، مسجد جامعه تويه دورار، كاروانسراي قوشه، آئين عزاداري حمل نخل، تعزيه، چشمه قلقل و كوچه هاي دروار به صورت رنگي به چاپ رسيد.

رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان دامغان گفت: كتاب در نوبت اول و در سه هزار جلد از سوي انتشارات اميركبير شهرستان ساري چاپ و منتشر شد.

منطقه تويه دروار از توابع بخش اميرآباد شهرستان دامغان است كه يك هزار و ۵۶۳ نفر جمعيت دارد و از بررسي اسناد تاريخي موجود چنين بر مي آيد كه قديمي ترين نام اين روستا به علت داشتن درختان تنومند و فراوان گز كه در حاشيه رودخانه ها مي روئيدند و رشد مي كردند گزوار بوده و همچنين مدت كوتاهي به علت واقع شدن در دره به دره وار مشهور و سپس نام تويه دروار بر آن گذاشته شد.

اين منطقه كوهستاني و خوش آب و هوا با ۱۵۰ كيلومتر مربع وسعت در فاصله ۵۰ كيلومتري شمال غرب دامغان و در ۷۵ كيلومتري شرق شهرسمنان واقع و آب و هواي نواحي شمالي اين روستا به ويژه در همجواري رشته كوه هاي البرز بسیار دلپذير است.