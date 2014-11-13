دستیابی به توسعه پایدار مستلزم هماهنگی تمام بخش ها با تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نعمت زاده شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: افزایش تولید، توسعه صنعت و بهره برداری مناسب از معدن یکی از اولویت های دولت در راستای توسعه پایدار و ایجاد اشتغالزایی در کشور است.

وی افزود: برای رسیدن به این امر باید همه روش ها و بخش ها را با تولید، اقتصاد و صنعت منطبق کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: نهادینه کردن فرهنگ کار و ارتقای جایگاه کارگران و تولید کنندگان از جمله نیازهای کشور است و باید کار در جامعه ارزش پیدا کند.

نعمت زاده یادآور شد: همچنین قناعت با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام یکی دیگر از نیازهای کشور است و برای نهادینه کردن قناعت در جامعه باید کار فرهنگی انجام شود.

وی ادامه داد: آزادسازی تجارت و صادرات نیز از جمله مواردی است که بستر توسعه و تحول را ایجاد می کند و ایران اکنون در رقابت پذیری در دنیا در رتبه ۸۹، در صنعت رتبه ۵۹ و در آزادی و استقلال کسب و کار در رتبه ۱۸۷ دنیا قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه بروکراسی اداری یکی دیگر از موانع ت وسعه در کشور است که به صورت همه گیر در تمامی ادارات به وضوح مشاهده می شود.

نعمت زاده اظهار داشت: باید این امر را قبول کنیم که دولت تنها وظیفه ای نظارت بر امور را دارد و باید از دخالت در تمام حوزه ها کناره گیری کند تا با حضور بخش خصوص و سرمایه گذاران کارها به صورت مناسب پیش رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دولت توجه ویژه ای به استان های محروم دارد و در این راستا پتروشیمی را برای ایجاد تحول به سمت استان های غربی هدایت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: این استان ها در زمان جنگ درگیر بودند و محروم هستند اما امروز به منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، چنین شرکت هایی باید ایجاد شوند.

نعمت زاده یادآور شد: دولت به دنبال اجرای کارهای بزرگ در کشور به منظور فراهم کردن اشتغال و رونق اقتصادی است و مردم را در راستای سرمایه گذاری درست هدایت و راهنمایی می کند.

وی در پایان سخنان خود در این دیدار گفت: خوشبختانه دولت نگاه ویژه‌ ای به کردستان و بالفعل کردن توانمندی ‌های این استان دارد.