باقی ماندن سلیمی در آلمان، نتیجه جشن تولد آشوری بود

مهدی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که برای تیم ملی کاراته در آلمان رخ داد، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اخلاق رکن اصلی رشته کاراته است که متاسفانه آقایان این روزها با رواج بی‌اخلاقی شیرینی کسب مدال طلای با ارزش کومیته تیمی جهان را تلخ می‌کنند. چند سالی است کاراته با حاشیه عجین شده و شاید به جرات بتوان گفت بعد از فوتبال، این کاراته است که حاشیه‌های زیادی دارد. اینکه ریشه‌های این حواشی از داخل فدراسیون رشد کرده هم یک واقعیت ملموس است.

وی ادامه داد: معلوم نیست در این کاراته چه خبر است، چند جوان جویای نام و مستعد شب و روز تمرین کردند تا در مسابقات جهانی بهترین نتیجه را بگیرند، خصوصا با توجه به اردوها و مسابقات برون مرزی که رفتند، باید نتایج خوبی هم کسب می‌کرند اما فدراسیون‌نشین‌ها دنبال مسائل و مشکلات خود بوده و تیم را به حال خود رها کردند.

دارنده اولین مدال طلای مسابقات جهانی کاراته اضافه کرد: اگر غیرت ایرانی ملی‌پوشان و همراهی بدنساز تیم (حسینی) نبود، شاید نه تنها چنین نتیجه‌ای رقم نمی‌خورد بلکه بدترین عملکرد کاراته ایران در تاریخ رقابتهای جهانی ثبت می‌شد.

وی با اشاره به زحمات دبیر فدراسیون خاطرنشان کرد: آشوری برای این تیم زحمات زیادی کشید ولی چون حمایت رئیس فدراسیون را نداشت، نتوانست وظایف خود را به خوبی انجام دهد. این درست نیست دبیر و رئیس فدراسیون مشکلات خود را در رسانه‌ها مطرح کنند. کاراته پتانسیل خود را روی تاتامی برمن نشان داد و بهتر آن است مسئولان فدراسیون برای آینده برنامه ریزی کنند تا به دنبال مسائل دیگر باشند.

عموزاده همچنین تاکید کرد: البته شاید انتخاب آشوری که از سبک‌های غیرکنترلی است، در راس مدیریت تیم‌ها از ابتدا یک اشتباه بود. من اواخر سال گذشته هم در گفتگو با مهر، اعلام کردم تیم ملی یک بزرگتر می‌خواهد ولی کسی توجهی نکرد. اکنون می‌بینیم تیم ملی از همین ناحیه بیشترین ضربه را می‌خورد.

وی در ادامه افزود: با خبر شدم برخی از اعضای تیم اعزامی برای دبیر فدراسیون در آلمان جشن تولد گرفته‌اند. این جشن درست زمانی صورت گرفته که سلیمی اردوی تیم را ترک کرده و دیگر به هتل بازنگشته است. بهتر نبود این کارها را به زمان دیگری موکول کرده و به جای جشن تولد گرفتن وظایف خود را درست انجام می‌دادید؟ اینکه این شخص با نظر چه کسی اعزام شده، در این شرایط اصلا مهم نیست، اینکه چرا از نفرات اعزامی به درستی مراقبت نشده که تمام نفرات بازگردند، اکنون اهمیت بیشتری دارد.

دارنده اولین مدال طلای مسابقات جهانی کاراته در پایان گفت: فضای کاراته این روزها ملتهب است و کاراته مدیری می خواهد تا بتواند حواشی را به خوبی کنترل کند. امیدوارم مسئولان وزارت ورزش و جوانان تمامی حواشی و اتفاقات این رشته را رصد کرده و برای آن چاره‌ای اندیشه کنند. اگر چنین نشود، بدون شک شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که جبران آن نشدنی و یا سخت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان اویل هفته گذشته در برمن آلمان به اتمام رسید و تیم ملی ایران با کسب مدال طلای کومیته تیمی، دو نقره سجاد گنج‌زاده و حمیده عباسعلی و دو برنز کاتای انفرادی و امیر مهدیزاده عنوان ششم جهان را کسب کرد.