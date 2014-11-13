فراخوان چهارمین جشنواره نمایشنامه خوانی منطقه ای وتار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی حوزه هنری استان کردستان فراخوان حضور در چهارمین جشنواره نمایشنامه خوانی منطقه ای وتار که به میزبانی سنندج برگزار می شود، منتشر شد.

رئیس حوزه هنري استان كردستان با اشاره به برگزاری موفق سه دوره گذشته این جشنواره در استان کردستان اظهار داشت: به دلیل استقبال صورت گرفته از این رویداد هنری، دوره چهارم جشنواره وتار به میزبانی سنندج برگزار می شود.

امین مرادی بیان کرد: جشنواره منطقه ای وتار در جهت ایجاد تعامل و برقراری ارتباط گروه های هنری استان کردستان با گروه های هنری استان های غرب کشور برگزار می شود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، چهارمین جشنواره نمایشنامه خوانی وتار در اسفند ماه ۹۳ به صورت منطقه ای با حضور هنرمندان هشت استان اردبیل، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، همدان و کردستان در سنندج برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان بیان کرد: هدف از برگزاري اين جشنواره تحكيم جنبه هاي مستقل هنر نمايشنامه خوانی و درعين حال، تقويت بنيان هاي فرهنگي تئاتر شمال غرب وغرب کشور، معرفي و ارزيابي توانایی هنرمندان در قالب فن بیان به شمار می رود.

وی گفت: در این جشنواره هنرمندان استان های ذکر شده می توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۸ دیماه ۹۳ به آدرس سنندج – خیابان فلسطین – روبروی فرمانداری – حوزه هنری استان کردستان ارسال نمایند.

مرادی ادامه داد: موضوع نمایش ها برای حضور در این جشنواره آزاد است، اما نمایش هایی که برغنای فرهنگی و بازتاب مشکلات انسان امروز، بیداری اسلامی، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی ایرانی تاکید داشته باشد و متون نوشته شده توسط هنرمندان استان مربوطه باشد در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در صورت حضور متون برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی قلم سبز در جشنواره، این متون بدون داوری امکان حضور در بخش نهایی جشنواره نمایشنامه خوانی وتاررا خواهند داشت.

مرادی ضمن اعلام این موضوع که به تمام گروه های راه یافته به بخش پایانی جشنواره کمک هزینه پرداخت می شود، اظهار داشت: زمان نمایش های ارائه شده نباید بیشتر از ۴۵ دقیقه و کمتر از ۳۰ دقیقه باشد و حداکثر اعضای هر گروه هم شش نفر در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: نتیجه بازخوانی آثار ارسال شده و راه یافتگان بخش پایانی پنجم بهمن ماه ۹۳ اعلام خواهد شد و آثار برتر راه یافته از ۸ تا ۱۰ اسفند در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج در رقابت برای کسب عناوین برتر آثار خود را به اجرا خواهند گذاشت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره می توانند به وب سایت www.artsanandaj.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۸۷۳۳۲۴۳۶۲۴ دبیرخانه جشنواره تماس برقرار نمایند .