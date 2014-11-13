انتخاب کتاب سال کرمانشاه برای نخستین بار/ برگزاری بیش از ۶۰ عنوان برنامه در هفته کتاب

صدر الله بابلی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: مراسم انتخاب کتاب سال کرمانشاه برای نخستین بار برگزار خواهد شد.

وی زمان برگزاری این مراسم را روز ۲۸ آبان ماه اعلام کرد و گفت: ۷۰ عنوان کتاب برای انتخاب کتاب سال کرمانشاه نامزد هستند.

بابلی با بیان اینکه ۳ کتاب در موضوعات مختلف به عنوان کتاب سال انتخاب خواهند شد، گفت: جوایز نفیسی به ناشران کتاب های برگزیده اهدا خواهد شد.

وی میزان جوایز در نظر گرفته شده را حداقل پنج میلیون تومان برای هر کتاب عنوان کرد و گفت: به کتاب های برتر تندیس و لوح تقدیر نیز داده خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره ارشاد کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه تعدادی کتاب نیز به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد، یادآور شد: پروفسور کزاری نیز به عنوان سخنران در این مراسم حضور خواهد داشت.

بابلی خاطر نشان کرد: در این مراسم همچنین از ناشرین فعال و نیز فعالان عرصه صنعت چاپ استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

برگزاری برنامه های مختلف در هفته کتاب

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری برنامه های مختلف و متنوع طی هفته کتاب و کتابخوانی در استان کرمانشاه خبر داد.

بابلی افزود: در هفته مذکور نمایشگاه های کتاب در سطح کلیه شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره ارشاد استان کرمانشاه گفت: همچنین مسابقات متنوع فرهنگی در خصوص ترویج کتاب و کتابخوانی در سطح استان برگزار می شود.

وی از تشکیل یک ستاد برای هماهنگی برنامه های هفته مذکور خبر داد و خاطر نشان کرد: بیش از ۶۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته کتاب در استان اجرا می شود.

ترویج کتاب خوانی یک وظیفه همگانی است

بابلی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: توجه به کتاب و کتابخوانی مسئله مهمی است که باید مورد نظر همه دستگاه ها باشد و نباید آن را تنها مربوط به دستگاه های فرهنگی دانست.

وی هفته کتاب را یک فرصت ارزشمند برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: همه باید پای کار بیایند تا درصد مطالعه در جامعه بالا رود.

بابلی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: ترویج این فرهنگ نیازمند یک عزم ملی و بسیج همگانی است.

معاون فرهنگی اداره ارشاد کرمانشاه با اشاره به اینکه در حال میزان مطالعه در کشور ما پایین است، گفت: خانواده ها در خصوص ترویج فرهنگ مطالعه نقش مهمی را بر عهده دارند.