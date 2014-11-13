برقراری تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری نشست گروه 20 در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهر بریسبین استرالیا طی روزهای آینده میزبان نشست سران گروه 20 است. در همین راستا پلیس این شهر ضمن برقراری تدابیر شدید امنیتی مقررات ویژه ای را برای شهروندان وضع کرد.

پلیس اعلام به منظور حفظ نظم و امنیت شهر، تجمع و ایجاد صف، حمل اشیاء قابل پرتاب از جمله سنگ و تخم مرغ و نیز به کار بردن اشیاء پرنده از جمله بادبادک در حوالی محل برگزاری این نشست را ممنوع اعلام کرده است.

این در حالی است که بیش از 6 هزار نیروی امنیتی و پلیس وظیفه حفظ امنیت شهر را در جریان برگزاری نشست برعهده دارند. همچنین به دلیل نگرانی از وقوع حملات تروریستی احتمالی، پروازها از فراز شهر بریسبین محدود شده است.

این تدابیر شدید امنیتی موجب خشم فعالان حقوق بشر در استرالیا شده است. از جمله گروه موسوم به "مرکز قوانین حقوق بشر" از این اقدامات به شدت انتقاد کرده است.