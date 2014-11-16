مهران جوانبخت - مجری طرح "بومی سازی، کسب دانش فنی و تولید صنعتی باتری های لیتیومی در کشور"درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این طرح کلان ملی درآذر ماه سال 92 در کمیسون دائمی عتف دولت یازدهم به تصویب رسید.

وی عنوان کرد: طرح تولید صنعتی باتری های لیتیومی شامل شش فاز است که فاز صفر آن مرتبط با سند توسعه ذخیره سازان توسعه الکتریکی کشور به عنوان سند بالا دستی به دانشگاهیان و پژوهشکده های انرژی های نو واگذار شده که تا کنون، تنها توانسته ایم فاز صفر این طرح کلان ملی را به پایان برسانیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز شورای عالی عتف بودجه ای به این طرح اختصاص نداده است،خاطر نشان کرد: در زمان بندی طرح مقرر شده که سه ساله طرح به نتیجه برسد ولی با این تخصیص بودجه ها حداقل یک سال به زمان نتیجه رسیدن طرح افزوده می شود.

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص بودجه مقدماتی طرح افزود: سازمان اجرایی که سازمان توسعه منابع انرژی است، بودجه ای برای راه اندازی مرکز تحقیقات مختص به این طرح جهت پیشبرد فعالیت های اولیه اختصاص داده است.

رئیس پژوهشکده انرژی های نو دانشگاه امیرکبیر یادآورشد: فازاول این طرح کلان ملی شامل ایجاد زیر ساخت و توسعه دانش فنی، ایجاد بازارهای لیتیومی با ایجاد آزمایشگاهها و مراکز ملی، فاز دوم توسعه مواد و ابزار و سلول لیتیومی، فاز سوم طراحی و ساخت و توسعه باتری لیتیومی، فاز چهارم طراحی و ساخت توسعه پک باتری های لیتیومی و فاز پنجم توسعه محصول بازار لیتیومی می شوند.

جوانبخت پیش از این در خصوص اهمیت این طرح کلان ملی اذعان داشت: تولید باتری های لیتیومی در کشور و استفاده آن در انرژی های تجدید پذیر می توان در کاهش دی اکسید کربن موجود و کاهش آلایندگی های محیطی موثر واقع گردد.

رئیس پژوهشکده انرژی های نو دانشگاه امیرکبیر گفت: انرژی های تجدید پذیر تنها با ذخیره سازی انرژی امکان پذیر هستند و ذخیره سازی انرژی هم با باتری های لیتییومی صورت می گیرد که می توان نتیجه گرفت، باتری های لیتیومی می تواند به عنوان پشتیبانی برای نیروگاههای خورشیدی و بادی باشند و به عنوان عنصر کلیدی مطرح شوند.

به گفته جوانبخت استفاده از باتری لیتیومی در شبکه هوشمند انرژی، مشکل تلفات انرژی را برطرف خواهد کرد.