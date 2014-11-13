به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد نوری، بازیکن تیم ملی درباره دیدار با کرهجنوبی گفت: قطعا بازی دشواری برابر آنها داریم و کرهایها به دنبال انتقام گرفتن از ما هستند. ما در مقدماتی جام جهانی هم در تهران و هم در کره آنها را بردیم و این مساله برای آنها سنگین است.
و در ادامه تاکید کرد: برای همین با تمام قدرت در این دیدار حاضر خواهند شد. میخواهیم بعد از مدتها قهرمان آسیا شویم. کار سختی پیشرو داریم و قطعا جز با حمایت به هدفمان نخواهیم رسید.
هافبک تیم ملی ایران افزود: از مردم عزیزمان میخواهم به ورزشگاه بیایند و ما را حمایت کنند. شاید این بازی آخرین حضور ما در ایران باشد و اگر تماشاگران به ورزشگاه بیایند، متوجه میشویم همه آنها پشت تیم ملی هستند و دعای خیرشان بدرقه ماست.
نوری در پایان گفت: وضعیت خودم خیلی خوب است و مشکلی برای بازی با کره ندارم.