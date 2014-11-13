به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید میرزاده در نشست خبری که در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، درخصوص گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دکتر آشتیانی گزینه خوبی برای وزارت است و از نظر علمی و اجرایی سابقه داشته و مورد قبول دانشگاهیان است. ادامه این وضعیت برای وزارت علوم و توسعه علمی کشور مناسب نیست.

رئیس دانشگاه آزاد درخصوص تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اینکه دورانی که مربوط به ریاست دکتر دانشجو بوده حذف شده است، گفت: این سوال را باید از مسئولان تحقیق و تفحص پرسید.

میرزاده درخصوص وقف دانشگاه آزاد نیز گفت: با هماهنگی هیات موسس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورات ویژه مقام معظم رهبری این مسئله فعلا متوقف و مسکوت باقی مانده است و ادامه بحث در مورد آن برخلاف اساسنامه است.

وی درباره وابستگی درآمدهای دانشگاه آزاد به شهریه نیز گفت: دانشگاه آزاد برنامه 4 ساله ای را برای کاهش وابستگی دانشگاه به شهریه آغاز کرده است که یک سال آن طی شده است و یکی از برنامه های آن حمایت از ایده ها و فناوری های دانشجویان و فارغ التحصیلان است.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد دارای 33 پارک علمی و 48 مرکز رشد است که قرار است تا آخر سال 96 شرکت های دانش بنیان دانشگاه به 800 شرکت دانش بنیان افزایش یابند و همچنین تا پایان سال 96 وابستگی دانشگاه به درآمد شهریه 40 درصد کاهش یابد.

میرزاده درباره تهیه جهیزیه برای دانشجویان نیز گفت: برنامه ریزی کردیم که امسال 20 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد از وام 10 میلیونی دانشگاه آزاد بهره مند شوند که اگر هر دو زوج باشند بهره وامی که پرداخت می کنند کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: معاون دانشجویی دانشگاه در این زمینه هماهنگی های لازم را انجام داده و این کار در ستاد ازدواجی که در معاونت دانشجویی دانشگاه تشکیل شده پیگیری می شود و با ارائه حواله به دانشجویان، دانشجویان می توانند با قیمت کمتری کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی درخصوص افزایش دانشجویان در کلاس های دکترای این دانشگاه نیز گفت: بیش از 90 درصد کلاس های دکترای علوم تحقیقات زیر 17 نفر دانشجو دارند در سال گذشته به ازای هر رشته محل 20 نفر دانشجو وجود داشت ولی امسال به ازای هر رشته محل دکترا کمتر از 10 نفر وجود دارد.