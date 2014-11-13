نمایش ۵۲ اثر منتخب جشنواره فیلم رشد در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، خاطره اسماعیل زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همزمان این جشنواره در ۱۷ استان کشور گفت: چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد از ۲۴ تا ۲۹ آبان امسال همزمان با سایر استان های کشور، در آذربایجان شرقی و به میزبانی پردیس فاطمه الزهرا (ع) دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد.

وی انتخاب و معرفی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی از سراسر جهان، تبادل فرهنگی و هنری ایران با کشورهای دیگر و آگاهی از تحولات و نوآوری ها در حوزه علمی، آموزشی و تربیتی را از اهداف برگزاری همه ساله این جشنواره عنوان کرد.

دبیر اجرایی چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد در آذربایجان شرقی افزود: این جشنواره به موضوعاتی چون تعلیم و تربیت اسلامی، ایران امروز، فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی اسلامی، سبک زندگی، صلح دوستی، فناوری های نوین و جایگاه علوم در زندگی نگاه ویژه ای دارد.

وی در خصوص برنامه نمایش فیلم های جشنواره چهل و چهارم نیز اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته، ۵۲ فیلم منتخب در شش روز برگزاری جشنواره در سینما ناجی تبریز اکران خواهد شد که از این تعداد ۱۰ اثر مربوط به کشورهای خارجی است و روزهای زوج برای خواهران و روزهای فرد نیز برای برادران به نمایش درخواهند آمد.

اسماعیل زاده در پایان خاطر نشان شد: پس از اکران هر فیلم، کارشناسان و منتقدان برجسته و شناخته شده کشوری و استانی به نقد و بررسی این آثار خواهند پرداخت.