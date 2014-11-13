کار و فعالیت بسیج بر مبنای نیازهای موجود در سطح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی پیش از ظهرامروز در جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته بسیج درسنندج با تبریک فرارسیدن سی و پنجمین سالگرد تاسیس بسیج مستعضفین گفت: بسیج مستعضفین در ۵ آذر سال ۵۸ به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ تحمیلی کار بسیج حفظ تمامیت ارضی کشور با سربلندی و سرافرازی در کنار سایر نیروهای مسلح بود، عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ هم بسیج در کنار سایرادارات و ارگان های در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازندگی و آبادانی کشور کرد.

فرمانده سپاه ناحیه سنندج بیان کرد: روحیه و تفکر بسیجی موجود در مردم ما موجب شده همه در توسعه و ابادانی کشور تلاش کنند و خوشبختانه امروز هم این تفکر در تمامی مسائل و موضوعات حاکم شده است.

یوسفی اظهارداشت: روحیه و تفکر بسیجی به فراتز از مرزهای ایران هم نفوذ پیدا کرده و دشمنان اسلام از جمله صهیونیست ها با وجود این روحیه در مردم مسلمان و آزادی بخش جهان قدرت رویارویی با آنها را در خود احساس نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه روحیه تفکر بسیجی موجود در مردم عراق، سوریه و غزه، لبنان و غیره از ایران سرچشمه گرفته است، افزود: تفکر بسیجی نشات گرفته از آموزه های دین مبین اسلام و سنت پیامبر اکرم(ص) است که امروز در تمامی کشورهای مسلمان به ثمر نشسته است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشورمان مسئولیت و ماموریت تشکیل، ساماندهی و به کارگیری بسیج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است، عنوان کرد: یکی از افتخارات سپاه این است که توسط بسیج با آحاد مردم در ارتباط است.

فرمانده سپاه ناحیه سنندج به اقداماتی که توسط سپاه دراین شهرستان انجام شده اشاره کرد و ادامه داد: بالغ بر ۶ زمین ورزشی در روستاهای محروم سنندج و ۱۴ سالن ۵۰۰ متری در سطح شهرستان توسط سپاه احداث و به بهره برداری رسیده است.

یوسفی با بیان اینکه بسیج براساس نیازهای موجود در سطح جامعه کار و فعالیت خود را انجام می دهد، افزود: در زمینه فعالیت های فرهنگی، مذهبی، هنری و عمرانی سپاه همواره اقدامات موثری انجام داده و خواهد داد.

وی بیان کرد: نسل امروز چون حرکت بسیج را در زمان جنگ تحمیلی و سپس سازندگی ندیدند زیاد با اقدامات این شجره طیبه اشنایی ندارند لذا هفته بسیج بهترین فرصت برای شناساندن هرچه بهتر بسیج به نسل جوان است.

وی عنوان کرد: در این برهه کنونی برای ممانعت از نفوذ تفکرات نوظهور در میان مردم به ویژه در مساجد باید این سنگر اسلام را مملو از مسائل ارزشی و دینی کنیم.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان سنندج هم در این جلسه گفت: بسیج شجره طیبه ای است که براساس آرمان و ایده و اعتقادات برگرفته از فرهنگ عاشورایی شکل گرفته است.

امان اللهی افزود: به برکت خون شهدا و ایثارگری رزمندگان امروز بسیج به درخت تنومندی تبدیل شده است و در تمامی معادلات سیاسی و نظامی منطقه تاثیرگذار است.

وی اظهارداشت: بسیج بعد از پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی در راه سازندگی و آبادانی ایران اسلامی تلاش بسیاری کرد و توسعه کنونی کشور هم مدیون فعالیت بسیجیان است.