شکست داعش دیر نیست/ جبهه مقاومت میان تروریست ها تزلزل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه درس اخلاق خود با اشاره به تلاش داعش برای ایجاد تفرقه میان امت اسلام اظهار داشت: گروه داعش دست پرورده آمریکا و اسرائیل است که هدفی جز اختلاف افکنی و بدبینی در میان امت اسلامی را دنبال نمی کند.

این مسئول افزود: داعش و القاعده هر دو یک مسیر و هدف را دنبال می کنند و با شعار دروغین احیای خلافت اسلامی، تلاش دارند تا ریشه و بنیان اسلام و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را در جامعه بخشکانند.

وی ادامه داد: امروز داعش با حمایت آمریکا و دلارهای عربستان سعودی و برخی دولتمردان کشورهای خلیج فارس تلاش دارد حکومت هایی که در جبهه مقاومت اسلامی تعریف می شوند را دچار تزلزل کند اما به برکت اتحاد و همدلی کشورهای مقاومت این تلاش ها به سرانجام نرسیده و نخواهد رسید.

داعش در آینده ای نزدیک به زباله دانی تاریخ می پیوندد

محمودی متذکر شد: اگرچه داعش و متحدان غربی و عربی آن تصور داشتند که می توانند در مدت چند روز حکومت بشار اسد در سوریه و نور مالکی در عراق را از بین ببرند اما امروز شاهدیم که با حمایت های جمهوری اسلامی ایران، چطور سوریه و عراق و لبنان در مقابل زیاده خواهی این گروه ها ایستاده اند.

امام جمعه ورامین عنوان کرد: هر روز ارتش سوریه و عراق به کمک های نیروهای مردمی ضربات مهلکی را به پیکره داعش وارد کرده اند و امروز خبرهای موثق حاکی از اختلاف شدید میان زیرگروه های داعش است، باید توجه داشت نیروی ایمان همواره و در تمام زمینه ها پیروز میدان است که این موضوع در جریان هشت سال دفاع مقدس به عینه بر همگان ثابت شد و امروز نیز باید متذکر شد که به زودی داعش هم به زباله دانی تاریخ خواهد پیوست.