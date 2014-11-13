فرهنگ بهره گیری از آمار باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیرتیموری ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی "سامانه جامع پژوهش و فناوری" دانشگاه آزاد اسلامی کشور که با حضور معاون ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و مدیران پژوهش و فناوری واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های اردبیل، زنجان و گیلان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، افزود: توجه به آمار و اطلاعات و فرهنگ سازی استفاده از آن باید در جامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشته باشد که وجود این سامانه کمک موثری در تحقق اهداف عالی دانشگاه خواهد بود.

وی اظهار داشت: امروزه هنگامی که در جامعه سخن از آمار می شود بدون توجه به دانش بودن آمار و فرمول های پیچیده علمی آن حوزه، ذهن ها متوجه ارقام و شاخص های رقمی اطلاعات در محورهای مختلف فعالیت های موجود می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ادامه داد: فرهنگسازی در عرصه آمار ضروری بوده چرا که علاوه بر جلب توجه افکار عمومی به آمار رقم های کمی، به "آمارهای کیفی" شامل رویکردهای اساسی و میزان تحقق سیاست های کلان و برنامه های اعلامی نیز جلب شود.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی را در واحد های دانشگاهی مهم دانست و گفت: ایجاد سامانه هایی که بتواند اطلاعات وضع موجود جامعه را دقیق و به روز ارائه کند از نخستین گام های پیشرفت تلقی می شود.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گیلان افزود: ثبت اطلاعات درست در این سامانه مسئله مهمی بوده و اعضای هیأت علمی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق خود اظهاری، اطلاعات خود را در این سامانه وارد خواهند کرد تا این اطلاعات پس از بررسی مورد استفاده واقع شود.

وی یادآور شد: هم اکنون ۱۲ درصد بودجه و درآمد باید خارج از شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تأمین شود که تحقق آن تنها با تلاش حوزه پژوهش و فناوری صورت نخواهد گرفت.

امیرتیموری پیگیری طرح های اقتصادی و دانش بنیان را در واحد های استان ضروری دانست و اظهار داشت: با نظارت دقیق معاونان پژوهشی واحد ها، افزایش تولیدات علمی در واحد های دانشگاهی و پیگیری طرح های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان ادامه خواهد یافت و تجاری سازی طرح های اقتصادی در این واحد های دانشگاهی عملی خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش مدیران و کارشناسان پژوهش و فناوری واحد ها هنوان کرد و یادآور شد: بر این اساس چگونگی ثبت اطلاعات پژوهشی استادان مانند طرح های پژوهشی، مقالات، رویدادهای پژوهشی، نشریات، کتب، فراورده ها و اختراعات تخصصی و مهارت ها، علایق علمی و تحقیقاتی و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن در این کارگاه آموزش داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش سامانه جامع پژوهش و فناوری از طریق آموزش به روش ویدئو کنفرانس برای آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات اعضای هیأت علمی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد رشت به مدت یک روز برگزار شد.

لازم به ذکر است این کارگاه بمدت یکروز با حضور معاونین پژوهش و فناوری واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی استانهای اردبیل، زنجان و گیلان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، برگزار شد.