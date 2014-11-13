افزایش قلیان خانه ها در سطح شهر بیرجند/ لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قرائی ظهر پنج شنبه در انجمن کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی اظهارکرد: یکی ازمهمترین مشکلات موجود در استان بیکاری جوانان است که باید مسئولان برای اشتغال جوانان گام موثری بردارند.
رئیس شورا های اسلامی استان خراسان جنوبی عنوان کرد: درخواست ما از مسئولان این است که همچنان که برای مسکن جامعه گام موثری برداشته می شود با تقویت و احداث کتابخانهها برای تغذیه روحی مردم نیز اقدامات موثری انجام شود.
وی با انتقاد براینکه روز به روز تعداد قلیان خانه های سطح شهر بیرجند درحال افزایش است، گفت: به دلیل بیکاری جوانان چاره جزء پرکردن اوقات فراغت خود ازاین طریق ندارند که باید برای اشتغال جوانان برنامه ریزی شود.
قرائی با تاکید براینکه با مولفین بومی استان مورد حمایت جدی قرارگیرند، گفت: هم اکنون افراد و خیران بسیاری در استان هستند وانجام فعالیت های فرهنگی را در استان حمایت کنند که باید این افراد شناسایی شوند.
رئیس شوراهای اسلامی استان خراسان جنوبی در پایان یادآورشد: باید فرهنگ کتابخوانی در استان احیاء و برای ترویج مسائل فرهنگی استان گام موثری برداشته شود.