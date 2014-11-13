افزایش قلیان خانه ها در سطح شهر بیرجند/ لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان

بیرجند- خبرگزاری مهر: رئیس شورا های اسلامی استان خراسان جنوبی با انتقاد براینکه تعداد قلیان خانه ها در سطح شهربیرجند در حال افزایش است، گفت: مسئولان با برنامه ریزی و فراهم کردن شرایط استعدادهای جوانان را در انجام فعالیت های مفید به کارگیری کنند.