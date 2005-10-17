استانداردهاي داوري ايران با جهان فاصله دارد // ايران درميني فوتبال چهارم جهان است نه فوتسال// امنيت داوري يك اصل فراموش شده است

صدرالدين موسوي نخستين مدرس بين المللي داوري فيفا با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: داوران فوتسال كشور تلاش قابل تقديري در امرقضاوت مسابقات دارند، اما استانداردهاي داوران ما با جهان فاصله دارد و داوري كشورنيازمند نگرشي تازه و آشنايي با اطلاعات نوين داوري است، موضوعي كه فيفا نيزبرآن تاكيد دارد وفدراسيونهاي دنيا را براي برگزاري چنين كلاسهايي تشويق مي كند.

موسوي اضافه كرد: امنيت شغلي وتامين جاني داوران درحين قضاوتها نيزدركيفيت داوري فوتسال كشورتاثيربسزايي دارد و مسئولان فدراسيون فوتبال وكميته فوتسال بايد درفراهم كردن شرايط مطلوب در اين زمينه تلاش كنند تا داوران با اطمينان خاطر و آرامش رواني بيشتري در مسابقات به قضاوت بپردازند.

نخستين داوربين المللي فوتسال كشور پيرامون دلايل عقب ماندگي فوتسال ايران نسبت به كشورهاي مطرح اين رشته در دنيا اظهارداشت: اين تفاوتها را مي توان ازچند جهت قابل بررسي است. اول اينكه ما هنوزبه مقام چهارمي جهان كه درمسابقات هنگ كنگ بدست آمد دلخوش هستيم، درحاليكه آن مسابقات با عنوان ميني فوتبال برگزارمي شد ودر واقع شروع كارفيفا درتوسعه اين ورزش در دنيا به شمارمي رفت، درحاليكه فوتسال امروز به لحاظ قوانين ومقررات ونحوه بازي كاملا با ميني فوتبال تفاوت دارد. دوم اينكه فوتسال ما به لحاظ مسائل تاكتيكي وتوانايي هاي جسماني با استانداردهاي اين رشته دردنيا فاصله دارد ويا ظرفيت بازيكنان ما درهمين حد است، بطوري كه سالهاست نتوانستيم به مرحله دوم مسابقات جام جهاني فوتسال راه پيدا كنيم. مسئله كوچينگ و دوري ازشيوه ها وتاكتيكهاي نوين فوتسال دنيا نيز ازجمله دلايل ضعف وعقب ماندگي فوتسال كشورنسبت به كشورهاي مطرح اين رشته است. البته تيم ملي درحال حاضر بدرستي روند جوانگرايي را در پيش گرفته ودر فرصتي كه تا جام جهاني 2008 در اختياردارد مي تواند در سايه برنامه ريزي صحيح و انجام ديدارهاي تداركاتي مناسب و حمايتهاي لازم به موفقيتهاي تازه اي در سطح جهان دست يابد.

وي در پايان تاكيد كرد: كشورمان در رشته فوتسال به لحاظ استعداد ازظرفيتهاي بسياربالايي برخورداراست و درصورت حمايت فدراسيون فوتبال از اين رشته وتقويت باشگاهها وفعال شدن آن در آموزش وپرورش اين رشته مي تواند بين سه تيم اول دنيا مطرح باشد.