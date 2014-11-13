به گزارش خبرنگار مهر، اعظم کوچه باغی بعدازظهر پنج شنبه در نشست خبری در محل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد گفت: این سازمان در طرحی با عنوان "دوباره زندگی" از ابتدای سال تاکنون ۹۰۰ جلسه کلاس آموزشی ویژه شهروندان مشهدی برگزار کرده است.

وی ادامه داد: در این طرح دو مرکز بهرمان و رسالت علاوه بر ۱۵ فرهنگسرای تخصصی شهر مشهد در ایام تابستان برگزار کننده این جلسات بوده اند.

مدیر اداره آموزش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه ۱۷ موضوع و سرفصل آموزشی در ترم پاییزه اجرای "طرح دوباره زندگی" به مخاطبان ارائه می‌شود، عنوان کرد: ترم پاییزه این طرح از ابتدای مهرماه آغاز شده که ۸ موضوع به مخاطبان آموزش داده می‌شود.

وی گفت: علاوه براین همزمان این طرح در مناطق مختلف شهرداری مشهد نیز به مرحله اجرا رسیده است و ۸۰ مکان برای اجرای این طرح در مناطق آماده خواهد شد که تاکنون ۹۵ درصد این کانون‌ها فعال شده‌اند.

کوچه باغی با بیان اینکه برخی از طرح‌های پیش بینی در ایام تابستان برگزار نشده است، افزود: در ترم پاییزه این طرح ۱۵سرفصل آموزشی به شهروندان مشهدی ارائه می‌شود.

مدیر اداره آموزش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد اظهارکرد: این طرح به منظور ارائه آموزش‌های اساسی در حوزه بهزیستن به صورت رایگان برای عموم شهروندان مشهدی برگزار می‌شود که از جمله سرفصل‌های آموزشی آن می‌توان به طب سنتی، تربیت فرزند، مهارت های ارتباطی و غیره اشاره کرد.

کوچه باغی به روند جذب استاد و مربی برای برگزاری طرح دوباره زندگی اشاره داشت و گفت: برای جذب اساتید در موضوعات مختلف فرایند گزینش، جذب و توانمند سازی طی می‌شود، در دوره اول اجرای طرح دوباره زندگی ۳۴۰ استاد و مربی برای اجرای "طرح دوباره زندگی" جذب شدند.

مدیر اداره آموزش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با بیان اینکه سال گذشته این طرح دو دوره در سطح مناطق شهرداری مشهد برگزار شد، گفت: فراگیران به صورت ثابت در ۳۳ جلسه آموزشی شرکت کردند، در دوره اول ۳۱ جلسه و در دوره دوم ۳۳ جلسه آموزشی برگزار شد، که در مجموع ۴۰۵ هزار و ۳۰۹ نفر ساعت آموزشی، از این طرح بهره گرفتند.