۸۰ درصد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قدس به کشاورزی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر پنج شنبه در نشست توجیهی انتقال پساب تصفیه خانه قدس اظهار داشت: در جلسات متعددی که با مسئولان استانی داشتیم مقرر شد ۸۰ درصد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرستان به کشاورزی و ۲۰ درصد به فضای سبز اختصاص یابد.

وی افزود: طبق مصوبات این جلسه نیمی از هزینه خطوط انتقال به عهده اداره جهاد کشاورزی و شهرداری قدس بوده و نیم دیگر را باید کشاورزان پرداخت کنند، تصفیه خانه فاضلاب قدس امسال با حضور مسوولان کشوری و استانی افتتاح شد اما برای استفاده از آب تصفیه شده نیاز به خطوط انتقال بود.

وجود ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در قدس

این مسئول با اشاره به اینکه به چهار خط انتقال از محل تصفیه خانه در جنوب شهرستان تا اراضی کشاورزی و فضای سبز نیاز داریم، گفت: کشاورزان با مشارکت در احداث این خطوط از پرداخت حق آبه تا مدتی معاف می شوند و از آنها انتظار داریم برای انجام این کار با مسئولان همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار قدس تصریح کرد: فقط یک درصد از مشاغل قدس به کشاورزی اختصاص دارد ولی همین میزان اندک از کیفیت یالایی برخوردار است، در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان داریم که تا کنون از آب سد کرج برای آبیاری آنها استفاده می شد.

وی با یادآوری بحران کم آبی در تابستان گذشته گفت: اداره امور آبفای شهرستان با حفر هشت حلقه چاه توانست به این بحران غلبه کند و با احداث تصفیه خانه نیز قادر هستیم تا حد زیادی مشکلات کمبود آب در شهرستان را کم رنگ کنیم.

تصفیه خانه قدس در ثانیه ۱۳۰ لیتر پساب تولید می کند

در ادامه رئیس اداره جهاد کشاورزی قدس عنوان کرد: طبق آمار موجود ۹۲ درصد آب در کشور سهم بخش کشاورزی و بقیه به مصرف شرب و صنعت می رسد، در استان تهران این میزان ۶۳ درصد است که با وجود بحران کم آبی به ۴۳ درصد رسیده است لذا هدف از این نشست توجیه کشاورزان برای استفاده از آب و مشارکت آنها برای کمک در هزینه خطوط انتقال آب است.

مهدی صالحی با اشاره به مصوبه ای که به اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجازه تهیه طرح و اجرای خطوط انتقال آب می داد گفت: در حال حاضر طرح توسط یکی از مهندسین شهرستانی آماده شده و طبق آن هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی با چهار خط انتقال به مزارع می رسد.

سیستم بهره برداری اصولی آب کشاورزی در قدس، الگویی کشوری است

این مسئول با بیان تولید پسابی در حدود ۱۳۰ لیتر در ثانیه از طریق این تصفیه خانه افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح به عنوان اولین منطقه در کشور است که سیستم توزیع و بهره برداری اصولی را برای کشاورزی عملی کرده است و می توان به عنوان یک الگو برای تمام کشور آنرا مطرح کرد.

در این جلسه مشاور طرح انتقال پساب تصفیه خانه حضور داشت و به ارائه گزارش عملکرد پرداخت، همچنین در پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور رییس جهاد کشاروزی و کشاورزان برگزار شد و به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.