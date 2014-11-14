وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص شرایط فعلی فوتسال ایران گفت: اوضاع خوبی نیست به لحاظ نتیجه ما در دو سه سال اخیر افت زیادی داشتیم و فاصله زیادی با سال های اوج گرفته ایم.

وی افزود: در این برهه زمانی به هر حال تغییر نسل فوتسال را شاهد هستیم. ما سال های طلایی فوتسال را شاهد بودیم و در چند دوره از جام جهانی حضور داشتیم و قهرمانی های متوالی را در آسیا به دست آوردیم و در این شرایط همه از فوتسال انتظارات زیادی دارند.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال در رابطه با عملکرد تیم ملی در جام جهانی کوچک افزود: این فرصت خوبی است تا بازیکنان تجربه کافی را به دست آورند. آنها یکی دو مسابقه خوب را انجام دادند و نتایج قابل قبولی را کسب کردند. البته آنها دیدار سختی را مقابل برزیل پیش رو دارند که فرصت خوبی است تا خودشان را ثابت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر اختلاف نظرها به فوتبال ما ضربه زده و همه منتظر این هستند که کسی زمین بخورد و از او انتقاد کنند تا زمانی که این اوضاع بر فوتسال به کشور ما حاکی است نمی توانیم به جایی برسیم و این مسئله در پایان باعث نابودی فوتسال می شود. اگر این اختلافات کنار گذاشته شود فوتسال ما به روزهای طلایی خود باز خواهد گشت.

سرمربی و بازیکن تیم تاسیسات دریایی در مورد شرایط تیمش گفت: این تیم پارسال در رتبه دهم جدول حضور داشته با برنامه ریزی که داریم امسال می خواهیم یکی از تیم های بالای جدول باشیم و سال آینده هم در آسیا حضور پیدا کنیم.

وی ادامه داد: ما سه بازیکن با تجربه را جذب کرده ایم و اکثر بازیکنان ما جوان و بی تجربه هستند و 20، 21 سالشان است. ما امسال با این بازیکنان به یکی از رتبه های بالای جدولی خواهیم رسید.

شمسایی در پایان تصریح کرد: من هم بازیکن این تیم هستم و قصد دارم تا وقتی بدنم جواب می دهد به بازیگری ادامه دهم و فعلا تصمیمی برای خداحافظی ندارم.