به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمان چاه های غیرمجاز را اساسی ترین مشکل کشاورزی دانست و گفت: اختیارات استانداری ها برای بستن چاه های آب غیرمجاز همانند وزارت نیروست.

آقایی یادآور شد: هیچ مانعی بر سر راه استانداری کرمان برای تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز وجود ندارد.

وی به وجود ۲۰ هزار حلقه چاه غیرقانونی قبل از سال ۶۲ در کشور اشاره کرد و گفت: این چاه ها با حکم دادگاه مجاز شدند.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تصویب ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مزارع به سیستم آبیاری مکانیزه در استان کرمان خبر داد و افزود: استفاده از سیستم های مکانیزه می تواند تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد.

آقایی عنوان داشت: اخذ پروانه از وزارت نیرو برای برداشت آب از منابع آبی توسط کشاورزان و داشتن حق آبه سبب شده است که سیستم های آبیاری تحت فشار در تمامی اراضی کشاورزی اجرایی نشود.