استان ها باید در جهت اثبات توانمندی های خود تلاش کنند/ وارث عدم توازن اقتصادی در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر پنج شنبه در شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: در زمان تشکیل دادن حکومت اسلامی در کشور می خواستیم حکومتی داشته باشیم که اخلاق و اعتقاد، خوشبختی و عبودیت و در کل دنیا و آخرت مردم را با یکدیگر تامین کند که ادعای به حق و بزرگی هم بوده است و در این بین تمامی مسئولان باید برای محقق شدن این ادعا تلاش لازم را بکنند.

وی ادامه داد: همه ما مسئولان باید در برابر سختی ها و مقاومت های مردم و خون شهیدان پاسخگو باشیم و تمام تلاش خود را برای خدمتگذاری به مردم این کشور انجام دهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه هم اکنون در شرایط عادی حکومت نمی کنیم، گفت: در شرایطی این ادعا را مطرح می کنیم که با مقاومت قدرتمندان جهان در برابر خودمان مواجه هستیم و از روزی که انقلاب اسلامی شکل گرفت در حال مبارزه با کشورهایی هستیم که از لحاظ ثروت، سلاح، بنگاه های اقتصادی، علم و تکنولوژی کشورهای بزرگی به شمار می روند اما با همه این ها توانسته ایم قدرت خود را در جهان نشان داده و در برابر قدرت تمامی این کشورها مقاومت کنیم.

وی ادامه داد: در طول ۳۶ سال تلاش های خوبی از سوی تمامی مسئولان انجام شده است تا هم اکنون به جایگاهی رسیده ایم که همه دنیا معترف به مقاومت و موفقیت بزرگ برای کشور ایران هستند.

وزیر کشور افزود: قبل از انقلاب در تمامی زمینه ها وابستگی مطلقی به کشورهای بزرگ داشتیم و افتخار ما تنها این بود که ژاندارم منطقه هستیم و به آن می بالیدیم، در ظاهر تمامی تجهیزات را داشتیم اما در واقع قدرت استفاده از آن ها را نداشتیم اما امروز ملت ایران توانسته است از تمامی مشکلات عبور کرده و همگان مجبورند قدرت ایران را بپذیرند.

وی با اشاره به حقوق هسته ای ایران نیز گفت: امروزه حق ما را در این خصوص پذیرفته اند اما در خصوص محدوده آن بحث است، امروزه پیشرفت قابل توجهی در تکنولوژی های نوین داشته و در معادلات سیاسی در منطقه نقش اول را داریم و در نظام بین الملل نیز از قدرت اثرگذاری ویژه ای برخورداریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: هم اکنون تمامی افکار دنیا متوجه شده اند که ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است که همه تلاش ها و حربه های دشمنان قدرتمند را این چنین پاسخ می دهد.

دشمنان نظام به دنبال ایجاد ایران و اسلام هراسی در جهان هستند

وی با اشاره به اینکه دشمنان در پی افزایش ایران و اسلام هراسی در جهان هستند، گفت: امروزه از حربه کهنه انگلیسی ها یعنی فرقه سازی استفاده می کنند تا از جهالت و عقب افتادگی برخی ملت ها استفاده کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه فرقه داعش حربه جدید برای اسلام هراسی است، گفت: تاکنون به ایران اتهام تروریست و ضد حقوق بشر زده بودند تا اسلام و ایران را نابود کرده و افکار عمومی را بترسانند که هم اکنون نیز از طریق داعش در پی ایجاد این حس در میان مردم جهان هستند.

وی ادامه داد: اما این کار آن ها تنها باعث افزایش نورانیت اسلام در جهان و نشانگر قدرت ایران در منطقه شده است و افکار عمومی به خوبی متوجه اقتدار ایران اسلامی شده اند.

رحمانی فضلی افزود: این کار اتحاد و وحدت ملت ها را افزایش داده و محبوبیت ایران را افزایش داده و برای حل این معضل هم اکنون تمامی جهان متوجه ایران شده است.

وی با بیان اینکه رویارویی ما با دشمنان تمامی ندارد، گفت: ما بر مسیر حقی حرکت می کنیم که بر خلاف خواست آن ها است زیرا ما در حال مقابله با علت وجودی آن ها که استعمار است، هستیم.

از تبریز انتظار الگوسازی برای تمامی ایران وجود دارد

وزیر کشور با بیان اینکه در شرایط کنونی باید هماهنگ تر از همیشه حرکت کنیم، گفت: تمامی مناطق ایران دارای ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خوبی هستند که تک تک آن ها می توانند هسته رشد و پیشرفت و اقتدار باشند که در این میان استان آذربایجان شرقی بر تارک اقتدار ایران می درخشد.

وی ادامه داد: وجود نیروهای انسانی توسعه یافته، معتقد، باتجربه و مدیر و شرایط طبیعی مناسب، فرصت های سرمایه گذاری خوب، زیرساخت های بالا، مجاورت با چندین کشور خارجی باعث شده است که هم اکنون از تبریز انتظار الگوسازی برای تمامی ایران را داشته باشیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تمامی ایران قدرت توانمند شدن و اداره خودشان را دارند، گفت: اما متاسفانه هم اکنون در چنبره برخی اعتقادات وارداتی اسیر شده ایم، اعتقاداتی که باعث وابستگی اقتصاد کشور ما به نفت و بسته شدن دست و پای فکر و اندیشه ما شده است.

در حوزه اقتصاد وارث عدم توازن در کشور هستیم

وی ادامه داد: هم اکنون سعی می کنیم نوعی توازن در بین شهرهای و استان های مختلف ایجاد کنیم و به نحوی در حوزه زیرساخت ها توانسته ایم این شرایط را حاکم کنیم و در سراسر کشور دارای نعمت گاز، برق، آب جاده و فرودگاه هستیم.

رحمانی فضلی افزود: در بسیاری از حوزه ها پیشرفت های لازم را داشته ایم اما در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری وارث عدم توازن در کشور هستیم که باید آن را بشکنیم و به مردم و مسئولان محلی اعتماد ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید همه مناطق را در مسیر بارور کردن استعدادها موظف کنیم، گفت: برخی فعالیت ها در کشور دارای عدم توازن است به طور مثال در امر جذب آموزشی، تهران دارای ۴۴ درصد بوده و پس از آن اصفهان با ۱۷ درصد قرار دارد، همچنین تهران دارای ۳۴ درصد تولید ناخالص ملی می باشد که این امر نشان از تفاوت بالا میان مرکز کشور و دیگر استان ها است.

وزیر کشور ادامه داد: در این میان باید استان ها نیز ظرفیت های خود را بالا ببرند، هم اکنون به طور مثال برای اجرای پروژه ای در استان چهار درصد سرمایه گذاری ها از محل بودجه استانی، ۲۴ درصد از اعتبارات ملی و بیش از ۷۲ درصد از طریق تسهیلات بانکی و فاینانس انجام می گیرد.

وی افزود: باید تلاش شود تا با تجهیز منابع بخش خصوصی و انگیزه دادن به سرمایه گذاران از ظرفیت های آن ها به بهترین شکل استفاده بکنیم.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصادی تنها راه حل ما توجه به اقتصادی مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی است.