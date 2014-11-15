احد پازاج در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور که در تهران برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در جریان برگزاری پیكارهای كشتی فرنگی قهرمانی كشور مشخص شد، در كنار مردان عنوان‌دار و بزرگان این رشته،‌ جوانان جویای نام و باانگیزه متعددی داریم كه هر كدام می‌توانند در صورت حضور در عرصه‌های مختلف ملی بدرخشند.

وی در ادامه افزود: بدیهی است اعضای شورای فنی تیم‌های ملی كشتی فرنگی نیز با دقت تمامی مبارزات این جوانان را زیر نظر گرفتند و مطمئن باشید هیچ چهره مستعد و با آتیه‌ای از نگاه شورای فنی دور نخواهد ماند.

سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در ادامه تصریح كرد: بسیاری از چهره‌های ملی و شناخته شده كشتی فرنگی به دلیل حضور در رقابتهای جهانی ازبكستان و بازی‌های آسیایی اینچئون، با هماهنگی و مجوز شورای فنی از حضور در این مسابقات معاف شدند. البته این بدان معنا نیست كه این نفرات راه ساده و راحتی تا رسیدن به دوبنده تیم ملی دارند چراكه آنها هم باید در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی به میدان بروند و شایستگی خود را اثبات كنند.

وی با اشاره به این موضوع كه رقابتهای قهرمانی كشور نخستین گام برای مدعیان دوبنده تیم ملی است، ادامه داد: فرنگی كارانی كه داعیه رسیدن به دوبنده تیم ملی را داشته و دارند، از مدتها پیش به خوبی می‌دانستند این رقابتها بخشی از فرایند انتخابی تیم ملی است و طبیعتا هیچ غیبت غیر موجهی برای شورای فنی قابل پذیرش نیست. ما اهداف بزرگی را دنبال می‌كنیم و باید برای رسیدن به این اهداف با دقت نظر و جدیت بیشتری حركت كنیم.

پازاج در پایان گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این مسابقات این بود اکثر استان‌هایی که از نظر کشتی فرنگی با افت روبرو شده‌ بودند، در این رقابتها پیشرفت خوبی داشتند که این نشان دهنده عمومیت علاقه به کشتی فرنگی در سراسر کشور است.

رقابتهای كشتی فرنگی قهرمانی كشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.