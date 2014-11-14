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۲۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

جانمایی 10 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان در پایتخت

جانمایی 10 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان در پایتخت

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر، موضوع کودکان کار و خیابان و کارتن خوابها از مهمترین دغدغه های کمیته اجتماعی شوراست و بر همین اساس، طرح ساخت 10 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان و متکدیان را در دست انجام داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور افزود: سامان دهی متکدیان و کودکان کار بر اساس قانون از جمله وظایف وزارت کار به شمار می رود. البته، در چند سال اخیر شورای شهر تهران به طور فعالانه به این موضوع ورود کرده و خواستار اجرای طرح های کاربردی شده است. 

وی با تاکید بر تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه کودکان کار و خیابان گفت: شورای شهر تهران مصوباتی در حوزه کودکان آسیب پذیر را در دستور کار دارد و بودجه ای را به همین منظور تصویب کرده است. 

دانشور در ادامه تصریح کرد: قرار است تا پایان برنامه 5 ساله 50 مرکز سامان دهی کودکن کار و خیابان و متکدیان راه اندازی شود. در حال حاضر نیز طرح اولیه 10 مرکز به اتمام رسیده و در حال جانمایی است. ما امیدوایم تا پایان سال آینده ساخت این مراکز آغاز می شود. 

کد مطلب 2420745
حبیب احسنی پور

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