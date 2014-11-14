جانمایی 10 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور افزود: سامان دهی متکدیان و کودکان کار بر اساس قانون از جمله وظایف وزارت کار به شمار می رود. البته، در چند سال اخیر شورای شهر تهران به طور فعالانه به این موضوع ورود کرده و خواستار اجرای طرح های کاربردی شده است.

وی با تاکید بر تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه کودکان کار و خیابان گفت: شورای شهر تهران مصوباتی در حوزه کودکان آسیب پذیر را در دستور کار دارد و بودجه ای را به همین منظور تصویب کرده است.

دانشور در ادامه تصریح کرد: قرار است تا پایان برنامه 5 ساله 50 مرکز سامان دهی کودکن کار و خیابان و متکدیان راه اندازی شود. در حال حاضر نیز طرح اولیه 10 مرکز به اتمام رسیده و در حال جانمایی است. ما امیدوایم تا پایان سال آینده ساخت این مراکز آغاز می شود.