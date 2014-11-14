به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لطفی کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم» و افشین یداللهی بازیگر این فیلم با روز گذشته 22 آبانماه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات از فضای این فیلم و اکران آن در گروه «هنر و تجربه» صحبت کردند.

محمدرضا لطفی، کارگردان فیلم درباره فضای این سالهای سینما گفت: سال 48 نوعی پوست‌اندازی در سینما به وجود آمد و همچنین در ابتدای دهه 80 نیز پوست‌اندازی دیگری در این عرصه ایجاد شد به این ترتیب حدودا هر 20 سال یک بار نوعی شکوفایی در سینما اشکل می گیرد که فضای امروز، امتداد همان رویش مجدد است.

وی درباره مضمون فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» گفت: این فیلم در ژانر وحشت ساخته شده و خوشبختانه مورد استقبال نیز قرار گرفته است. چون وقتی مخاطب فیلم‌های تکراری را در سینما می‌بیند، راغب می‌شود که نوع دیگری از سینما را هم تجربه کند.

این کارگردان درباره استقبال از فیلم خود در گروه «هنر و تجربه» بیان کرد: خوشبختانه تا امروز استقبال زیادی از این فیلم شده و همه سانس‌های روایت «ناپدید شدن مریم» در سینما پرمخاطب بوده است. البته اگر این فیلم در گروه «هنر و تجربه» اکران نمی‌شد، من باز هم از این گروه حمایت می‌کردم.

لطفی درباره صنعت سینمای دیجیتال و فیلم‌سازی به این شیوه، عنوان کرد: فیلمسازی به شیوه دیجیتال کار را برای فیلمسازان راحت‌تر کرده است. از طرفی عده‌ای به این امر انتقاد می‌کنند که با این شیوه، کارگردان‌های زیادی وارد عرصه سینما می‌شوند اما من اشکالی در این شیوه نمی‌بینم. خود من فیلم اولم را به شکل دیجیتال ساخته‌ام. اگر این کار قابلیت داشته باشد، به فیلمسازی ادامه می دهم و اگر قابلیت‌های یک فیلم را نداشته باشد، خود سیستم به طور طبیعی من را حذف می‌کند. درواقع این سیستم به شکل طبیعی چرخه ای را به وجود آورده است که کسانی که نمی‌توانند فیلمسازی کنند، حذف می‌شوند.

وی اضافه کرد: به نظر من اشکالی ندارد اگر 10 هزار نفر هم فیلمسازی کنند زیرا در این صورت اگر شخص قابلیت داشته باشد، به کار خود ادامه می‌دهد و در غیر این صورت، شکست خورده و حذف می‌شود. به همین دلیل است که می گویند سینما صنعت بی‌رحمی است.

همچنین افشین یداللهی، ترانه‌سرا و بازیگر فیلم «روایت ناپدید شدن مریم» درباره گروه «هنر و تجربه» و ادامه اکران فیلم‌ها در این گروه، عنوان کرد: اگر استقبال مخاطبان خوب باشد، این گروه ادامه پیدا خواهد کرد کما اینکه تاکنون هم فیلم‌هایی که اکران شده‌اند، از استقبال خوبی برخوردار بوده‌اند. بنابراین این فضا به طور منطقی ادامه می‌یابد.

وی در پایان گفت: چرخه عرضه و تقاضای این نوع فیلم‌ها در گروه «هنر و تجربه» چه به لحاظ مخاطب و چه به لحاظ تولیدکنندگان در حال گردش است و دلیلی برای عدم تداوم آن نیست چون مهم جذب مخاطب است. بنابراین وقتی از این طرح استقبال می شود و حتی مخاطب در نوبت خرید بلیت می‌ایستد، دلیلی برای تعطیلی این گروه وجود ندارد. بنابراین اگر با وجود مخاطب، این نوع شیوه اکران تعطیل شود به مداخله‌ای که در این امر شده، بازمی‌گردد و در غیر این صورت این شیوه می‌تواند گسترش پیدا کرده و اتفاقا بسیاری را ترغیب کند که به این ترتیب فیلم خود را اکران کنند.