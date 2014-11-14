آمریکا شعار دموکراسی و حقوق بشر را در بحرین و فلسطین عملی کند/فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در کشور ما ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای و ادامه تحریم ها در تمام زمینه ها خودکفا و مستقل باشد.

حجت الاسلام مغیثی گفت: رئیس جمهور آمریکا از طرفی به مقام معظم رهبری ایران نامه می نویسد و خواهان کمک و همکاری ایران در حل مشکلات منطقه و توافق در مذاکرات هسته ای است و از طرف دیگر به عربده کشی و زورگویی خود و ایجاد مشکل ادامه می دهد.

وی در ادامه با اشاره به قیام و اعتراض مردم بحرین و قتل عام آنها توسط حکومت مستبد آل خلیفه با حمایت آمریکا و عربستان بیان داشت: چرا باید مملکتی که بیش از ۷۵درصد آن شیعه است حاکمیتی وابسته به عربستان داشته باشد.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: اگر آمریکا واقعا به فکر دموکراسی و حقوق بشر است و به رای اکثریت احترام می گذارد همین رویه را در فلسطین اشغالی و کشور بحرین عملی و اجرا کند اما همه می دانند که آمریکا از این شعارها برای فریب افکار عمومی استفاده می کند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: حکومت فاسد آل خلیفه اعلام کرده انتخابات مجلس این کشور برگزار می شود و برای جمعیت ۷۵ درصدی شیعه ۱۸ صندلی مجلس و برای ۲۵ درصد سنی ۲۲ صندلی در نظر گرفته که این ظلم آشکار و مشخص به مردم مظلوم بحرین است.

حجت الاسلام مغیثی افزود: مردم و احزاب سیاسی شیعه در بحرین اعلام کرده اند که این انتخابات را تحریم می کنند چون توطئه و دسیسه استکبار جهانی و عربستان صعودی برای نابودی و تباهی مسلمانان شیعه پشت آن قرار دارد.

وی ادامه داد: شیعیان و مسلمانان بحرین از قیام و اعتراضات خود سه هدف، تغییر حکومت آل خلیفه، عدم مداخله آل سعود و دخالت و نظارت سازمان های مسئول جهانی برای توقف سرکوب و کشتار شیعیان مظلوم بحرین را دنبال و پیگیری می کنند و تا به مطالبه بر حق نرسند از این اعتراضات دست نمی کشند.

امام جمعه نهاوند در ادامه به موفقیت های اخیر ارتش عراق و سوریه در مقابله با داعش اشاره کرد و افزود: آمریکا داعش را حمایت و مجهز و پشتیبانی می کند و از طرف دیگر با ایجاد دروغین گروه مقابله با داعش و نابودی آن، افکار عمومی جهان را به سخره و بازی می گیرد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند به جنایت و کشتار نیروهای رژیم صهیونیستی در نواحی کرانه باختری فلسطین اشغالی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی از قدرت و بیداری مسلمانان و حرکت و قیام آنان سخت به رعب و وحشت افتاده و قصد دارد تحت هر شرایطی مسلمانان را سرکوب کند.

حجت الاسلام مغیثی خبر تغییر مدیریت سازمان صدا و سیما را از اخبار مهم هفته گذشته برشمرد و بیان داشت: از ظواهر امر چنین بر می آید مدیریت گذشته در کار خود موفق و توانمند بوده و با توجه به اینکه این تغییر دراختیار مقام معظم رهبری است ما هم باید راضی و خشنود باشیم.

وی سفر معاون رئیس جمهور عراق به ایران را یکی دیگر از اخبار مهم هفته گذشته ذکر کرد و عنوان کرد: امروز عراق به ایران نیازمند است و کشور عراق برای حل مشکلات خود و خصوصا مقابله و نابودی گروه داعش سخت به کمک ایران وابسته است چون به خوبی میداند آمریکا در این زمینه دروغ می گوید و هیچ کاری انجام نمی دهد.

امام جمعه نهاوند در پایان خطبه های نمازجمعه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: متأسفانه در جامعه ما مردم به کتاب و مطالعه کتاب عادت ندارند که در این زمینه از بسیاری از کشورهای دنیا عقب هستیم.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: گرچه اسلام و دین بارها به مسلمانان سفارش و تأکید کرده که به مطالعه کتاب و کتابخوانی اهمیت بدهیم اما تاکنون امار مطالعه کتاب در ایران رشد قابل توجه ای نداشته است.

حجت الاسلام مغیثی بیان داشت: مسئولان مختلف با همکاری و کمک مردم باید با اجراب برنامه های مناسب و تشویقی کمک کنند تا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور تقویت شود.