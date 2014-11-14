اعلام فهرست مكملهای مورد تایيد وزارت بهداشت/ بیشترین مکملهای مصرفی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اميرحسين جمشيدی افزود: اگرچه مکمل و دارو از نظر مواد موثره شبیه هم هستند كه به عنوان نمونه در مورد ویتامینها اگر دوز آن از يك حد بالاتر رود دارو تلقي مي شود ولي هيچ زماني حق نداریم بر روی بسته بندی های مکمل ها درج كنيم داروی پیشگیری از فلان بیماری را کشف کرده ایم.

وی گفت: مکمل به فرآورده ای که هیچ ادعایی در خصوص تشخیص، پیشگیری، درمان و نوتوانی بیمار ندارد گفته مي شود لذا طبق قانون هرمحصولی ادعای درمان كند باید در گروه دارو در مورد آن بررسی و مطالعه بالینی صورت گيرد.

جمشیدی در خصوص اينكه مصرف کدام مکمل ها بیشتر است تصريح كرد: مکمل های مربوط به قد و وزن همچون چاقی و لاغری و مکمل های جنسی مصرف بيشتري در بين هموطنان دارند.

وی، راهکار سازمان غذا و دارو برای کاهش مصرف مکمل ها را راهکارهای پیشگیرانه درباره صحت، سقم و اثربخشی مکملها عنوان كرد و تصريح كرد: سازمان غذا و دارو در اين بخش برنامه ريزي هاي زيادي دارد كه به عنوان نمونه مي توان به برنامه های سازمان غذا و دارو در این حوزه اشاره كرد كه شامل ملزم كردن صاحبان پروانه به رعایت ضوابط مربوط به شرایط بهینه تولید و کنترل های قبل ، حین و پس از تولید و مطالعات کنترل کیفی در سطح بازار مي شود.

مدير كل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي و مكمل سازمان غذا و دارو خاطر نشان كرد: تصویب دستورالعمل های مرتبط با تولید قراردادی مکمل ها توسط صاحبان پروانه با رعایت ضوابط اعلام شده و لغو مجوز فراورده های مکمل غیر لازم یا مضر سلامت جامعه از ديگر برنامه سازمان غذا و دارو در اين بخش است.

جمشيدي اظهار داشت: راهکار های دیگری که نیاز به برنامه ریزی های اساسی و درازمدت دارند شامل مبارزه سیستماتیک و هدفمند با تبلیغات فریبنده در سطح داخل و خارج از کشور مثل مجلات و شبکه های ماهواره ای،‌ مبارزه با واردات بی ضابطه و غیر قانونی یا همان قاچاق این محصولات با کمک نیرو ی انتظامی و مهم تر از همه بالابردن فرهنگ مصرف خصوصا مصرف منطقی مکملها از طریق اطلاع رسانی های موثر است.

وي گفت: در آینده نزدیک فهرست مکمل های مورد تایید و دارای پروانه را به تفکیک ساخت یا واردات اطلاع رسانی خواهیم كرد.

جمشيدي با بيان اينكه یک اصل کلی درباره تهيه دارو وجود دارد و آن اينكه حتما باید با نسخه و فقط از داروخانه ها تهيه شود افزود: اما در مورد مکمل اگر چه ارائه نسخه ضرورت ندارد ولي باید از داروخانه تهیه شود كه رعایت این مسئله بسیاری از مشکلات را بصورت پیشگیرانه ای برطرف خواهد كرد.

مديركل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي و مكمل سازمان غذا و دارو با تاكيد براينكه برای مصرف مکمل نيز بايد همانند دارو به پزشک مراجعه کرد اظهار داشت: در باشگاه های بدنسازی و آرایشگاههای زنانه بسیار دیده شده که افراد عامی اقدام به تجویز وپیشنهاد مکمل می كنند که آسیب های ناگوار ی متوجه مصرف کننده مي شود.

جمشيدي با توصيه به مردم در خصوص استفاده از مكمل ها گفت: طبق آئین نامه ها و قوانین موجود تبلیغ دارو، مکمل دارویی گیاهی در معابر عمومی و در رسانه های غیرتخصصی ممنوع است.

وي ادامه داد: تهيه انواع مكمل ها در موارد خاص به شرطی است که آحاد جامعه را گمراه نسازد مشكلي ندارد.به عنوان مثال هم اکنون برخی از بیلبوردهای معابر عمومی و حتی مراکز تفریحی ورزشی اين اين محصولات تبليغ مي كنند که در آنها ادعاهای درمانی دیده می شود ولي بهتر و شایسته است هموطنان فريب تبلیغات ماهواره ای را نخورند و آگاه باشند که نظام درمانی کشور دارای مجوز قانونی است و بهترین راهنما برای تامین و پایداری سلامت آنها محسوب مي شود.