نظام جمهوری اسلامی ایران به دشمن باج نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد راهداری در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان در مصلی قدس این شهرستان بیان داشت: انرژی هسته ای در ایران کاملا بر اساس قوانین بین المللی و صلح آمیز است و لذا اظهارات مقامات آمریکایی و جنجال رسانه ای آنها در جهان تنها در راستای باج خواهی از جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به این موضوع که برخورداری از تکنولوژی هسته ای برای اقدامات صلح آمیز و شکوفایی کشور همچون سایر کشور های برخوردار ضروری و حق مسلم مردم ایران است ادامه داد: ملت همیشه در صحنه ایران تاکنون در مقابل ریاده خواهی های استکبار و کشور های غربی ایستاده و اجازه نداده است که دیگران برای آنها تصمیم بگیرند.

وی اظهار داشت: مردم ایران تحت رهبری مقام عظمای ولایت با قدرت تمام در مقابل زیادی خواهی دشمنان خود مقاومت کرده و برای دستیابی به حقوق مسلم خود در این راستا کوتاه نخواهد آمد.

خطیب موقت نماز جمعه زاهدان ادامه داد : تیم هسته ای ایران هر گز از اصول و خطوط قرمز نظام عبور نمی کند و در مقابل آمریکا با تمام توان انسانی و اسلامی ایستاده و از حقوق خود تحت رهبری های ولی فقیه دفاع خواهد کرد.

راهداری با اشاره به اینکه آمریکایی ها در مذاکره هسته ای به دنبال سهم خواهی و باج گیری از ملت ایران هستند ادامه داد: برای نظام مستقل و خودباوری همچون نظام جمهوری اسلامی ایران عیب است که به دشمن باج دهد.

وی یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به ثمر رسیدن با فراز و نشیب های فراوان و مکر و حیله های متعدد استکبار همچون تحمیل جنگ روبرو بوده است و کشور های غربی نیز از ابتدای شروع مذاکرات سعی داشته اند سهم بیشتری برای منافع خود در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین در ادامه سخنان خود در جمع نماگزاران بیان داشت: فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح آمیز و مطابق گزارش آژانس بین المللی هسته ای و بر اساس قانون است.

وی علت کارشکنی های آمریکایی ها در روند مذاکرات و همچنین اعمال تحریم های متعدد را کاهش قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان یک کشور تاثیر گذار و همچنین مدافع حقوق محرومان و ستمدیدگان جهان عنوان کرد.