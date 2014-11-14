  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۳ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۰۶

کشته شدن 30 شبه نظامی در وزیرستان/ مذاکرات اشرف غنی و شریف درباره صلح منطقه

کشته شدن 30 شبه نظامی در وزیرستان/ مذاکرات اشرف غنی و شریف درباره صلح منطقه

کشته شدن 30 شبه نظامی در حمله جنگنده های نیروی هوایی ارتش پاکستان به وزیرستان شمالی و مذاکرات اشرف غنی و شریف از جمله تحولات همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون از کشته شدن 30 شبه نظامی در جریان حمله جنگنده های نیروی هوایی ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان و مخفیگاه تروریست ها در منطقه "داتاخیل" در وزیرستان شمالی خبر داد.

ارتش پاکستان همچنین از کشته شدن هزار و 300 نفر از شبه نظامیان و افراد مظنون به اقدامات تروریستی در منطقه وزیرستان شمالی از ابتدای این عملیات در ژوئن گذشته تا کنون خبر داده است.

رسانه های پاکستانی همچنین از توافق پاکستان و افغانستان برای گسترش روابط دوجانبه همزمان با سفر محمد اشرف غنی به اسلام آباد خبر دادند.

اشرف غنی در دیدار با "اسحاق دار" وزیر اقتصادی و دارایی پاکستان و "سرتاج عزیز" مشاور نخست وزیر این کشور در امور خارجی و امنیت ملی بر لزوم افزایش همکاری و روابط دو جانبه در زمینه های گوناگون تاکید کرد.

اشرف غنی همچنین قرار است اواخر جمعه با "نواز شریف" نخست وزیر و "ممنون حسین" رئیس جمهوری پاکستان درباره موضوعات منطقه و صلح افغانستان گفتگو کند.

کد مطلب 2420904

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها