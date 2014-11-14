کشته شدن 30 شبه نظامی در وزیرستان/ مذاکرات اشرف غنی و شریف درباره صلح منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون از کشته شدن 30 شبه نظامی در جریان حمله جنگنده های نیروی هوایی ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان و مخفیگاه تروریست ها در منطقه "داتاخیل" در وزیرستان شمالی خبر داد.

ارتش پاکستان همچنین از کشته شدن هزار و 300 نفر از شبه نظامیان و افراد مظنون به اقدامات تروریستی در منطقه وزیرستان شمالی از ابتدای این عملیات در ژوئن گذشته تا کنون خبر داده است.

رسانه های پاکستانی همچنین از توافق پاکستان و افغانستان برای گسترش روابط دوجانبه همزمان با سفر محمد اشرف غنی به اسلام آباد خبر دادند.

اشرف غنی در دیدار با "اسحاق دار" وزیر اقتصادی و دارایی پاکستان و "سرتاج عزیز" مشاور نخست وزیر این کشور در امور خارجی و امنیت ملی بر لزوم افزایش همکاری و روابط دو جانبه در زمینه های گوناگون تاکید کرد.

اشرف غنی همچنین قرار است اواخر جمعه با "نواز شریف" نخست وزیر و "ممنون حسین" رئیس جمهوری پاکستان درباره موضوعات منطقه و صلح افغانستان گفتگو کند.