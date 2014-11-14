تقدیر ویژه کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه مطبوعات از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات، کمیته اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از همکاری رسانه های خبری در جریان برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد.
به گزارش متن اطلاعیه پایانی کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی این نمایشگاه بدین شرح است:
بسمه تعالی
کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، ضمن سپاس از حضور باشکوه اهالی رسانه، فعالان مطبوعاتی و رسانه ای و همکاران محترم نشریات محلی در میزبانی از صاحبان اصلی رسانه در نخستین میهمانی رسانهها در دولت تدبیر و امید، بر خود واجب می داند از تمامی خبرنگاران، عکاسان، دبیران و سردبیران و مدیران رسانه ای حاضر در نمایشگاه بیستم قدردانی و تلاش های شبانه روزی و بی شائبه ایشان را ارج نهد.
با این همه و با توجه به رسالت اصلی «رسانه های برخط» جهت اطلاع رسانی سریع و صحیح، ضمن تشکر مجدد از همه خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، به دلیل پوشش دقیق، نگاه حرفه ای همراه با نقد منصفانه، تهیه گزارش های کاربردی، اطلاع رسانی اختصاصی و پرداختن به مسائل زیربنایی در کنار نگاه منطقی به حواشی، از دو خبرگزاری «مهر» و «ایسنا» تقدیر و لوح سپاس بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به ایشان تقدیم می شود.
بار دیگر ضمن تقدیر از تمامی رسانه ها، دست تمامی همکاران عزیز خود را که گرمابخش حضور مردم و مسئولان در نمایشگاه بیستم بودند، می فشاریم و منتظر ارائه انتقادها و پیشنهادهای اهالی رسانه هستیم.
با سپاس
23 آبان 1393
کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها