  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۱۱

تقدیر ویژه کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه مطبوعات از خبرگزاری مهر

تقدیر ویژه کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه مطبوعات از خبرگزاری مهر

کمیته اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از همکاری خبرگزاری مهر در جریان برگزاری نمایشگاه به صورت ویژه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات، کمیته اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از همکاری رسانه های خبری در جریان برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد.

به گزارش  متن اطلاعیه پایانی کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی این نمایشگاه بدین شرح است:

بسمه تعالی

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، ضمن سپاس از حضور باشکوه اهالی رسانه، فعالان مطبوعاتی و رسانه ای و همکاران محترم نشریات محلی در میزبانی از صاحبان اصلی رسانه در نخستین میهمانی رسانه‌ها در دولت تدبیر و امید، بر خود واجب می داند از تمامی خبرنگاران، عکاسان، دبیران و سردبیران و مدیران رسانه ای حاضر در نمایشگاه بیستم قدردانی و تلاش های شبانه روزی و بی شائبه ایشان را ارج نهد.

با این همه و با توجه به رسالت اصلی «رسانه های برخط» جهت اطلاع رسانی سریع و صحیح، ضمن تشکر مجدد از همه خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، به دلیل پوشش دقیق، نگاه حرفه ای همراه با نقد منصفانه، تهیه گزارش های کاربردی، اطلاع رسانی اختصاصی و پرداختن به مسائل زیربنایی در کنار نگاه منطقی به حواشی، از دو خبرگزاری «مهر» و «ایسنا» تقدیر و لوح سپاس بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به ایشان تقدیم می شود.

بار دیگر ضمن تقدیر از تمامی رسانه ها، دست تمامی همکاران عزیز خود را که گرمابخش حضور مردم و مسئولان در نمایشگاه بیستم بودند، می فشاریم و منتظر ارائه انتقادها و پیشنهادهای اهالی رسانه هستیم.

با سپاس

23 آبان 1393

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

کد مطلب 2420906

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها