ارائه 800 محصول دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بزرگ فناوری چین

علی مرتضی بیرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه حضور یافته و محصولات خود را به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه در چین (شن زن ) برگزار می شود، عنوان کرد: در این نمایشگاه 800 محصول مربوط به 52 شرکت دانش بنیان از ایران در فضای صد متری حضور دارند.

بیرنگ با بیان اینکه نمایندگانی از 12شرکت نیز برای عقد قرارداد در نمایشگاه فناوری حضور دارند، یادآورشد: حضور محصولات دانش بنیان و شرکت ها در این نمایشگاه توسط پایگاه صادراتی صورت گرفته که در نهایت منجر به صادرات این محصولات به کشورهای دیگر می شود.

بیرنگ با اشاره به اینکه این نمایشگاه در 29 دی ماه به مدت 4 روز برگزار می شود، اظهار داشت: از بیشتر کشور های دنیا در چین حضور می یابند، تا با محصولات دانش بنیان آشنایی پیدا کنند و محصولات دانش بنیان آنها منجر به صادرات شود.