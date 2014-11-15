مصائب مرغداران شاهرودی در پی کاهش قیمت مرغ/ جهادکشاورزی: مشکلات در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، قیمت هر قطعه جوجه یکروزه با درصد قابل توجهی کاهش مواجه بوده و این در حالی است که قیمت مرغ زنده نیز به نحو چشم گیری تنزل داشته و این کاهش قیمتها هر چند باعث خوشحالی مردم به عنوان مصرف کننده شد ولی موجب تحمیل ضرر و زیان قابل توجهی به مجموعه مرغداران شد و موجبات اعتراضشان در سراسر شهرستان شاهرود را فراهم کرد.

عرضه مرغ زنده با قیمت کمتر از تولید

عضو شرکت تعاونی مرغداران شهرستان شاهرود در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب که قیمت مرغ زنده به شکل چشمگیری کاهش یافته است، گفت: در روزهای اخیر، قیمت تمام شده هر قطعه مرغ گوشتی برای مرغداران به ازای هر کیلو 40 هزار ریال است در حالی که این محصول از مرغدار به ازای هر کیلو 30 هزار ریال خریداری می شود.

قاسم خداوردی با اشاره به ضرر و زیان شدید مرغداران شاهرودی، تصریح کرد: این کاهش شدید قیمت به این معناست که نه تنها مرغداران و تولید کنندگان مرغ زنده در شاهرود، سودی نمی کنند بلکه طیور خود را با قیمت بسیار پایین تر از بهای تمام شده باید به بازار مصرف عرضه کنند.

وی افزود: متاسفانه مسئولان تنها زمانی که قیمت مرغ گران می شود به تکاپو می افتند تا مشکلات را حل کنند اما این بار که مرغداران به مشکل برخورده اند چرا هیچ مسئولی موضع گیری نمی کند.

افزایش تولید یکی از عوامل کاهش قیمت مرغ

این تولید کننده مرغ گوشتی در شهرستان شاهرود، در خصوص عوامل کاهش قیمت مرغ زنده در بازار اظهار داشت: در سالجاری تولید افزایش پیدا کرده است و مرغداری های ما اکنون بیش از ظرفیت طیور زنده نگهداری می کنند این عامل سبب می شود تا خرید از آنها کاهش یابد و به دنبال آن قیمت نیز افت کند.

خداوردی پیرامون سیاست های دولت در قبال کنترل قیمت مرغ زنده، ابراز داشت: تقریبا می توان گفت نظارتی بر قیمت گذاری نیست و اکنون کشتارگاه ها قیمت را مشخص می کنند و در این میان تنها کسی که متضرر می شود مرغدار است.

وی ادامه داد: جالب اینجاست که تا سال پیش سیاست های واردات گوشت مرغ به داخل کشور نیز در دستور کار قرار داشت در حالی که ما اکنون آنقدر تولید داریم که می توانیم صادر کنیم.

مرغداران کماکان ضرر می دهند

عضو تعاونی مرغداران شهرستان شاهرود با اشاره به ضررهای میلیونی مرغداران شهرستان گفت: 120 مرغدار در منطقه فعال هستند که به جرات می توان گفت تمامی آنها با ضررهایی از 10 تا 200 میلیون تومان مواجه شده اند.

خداوردی عدم رسیدگی به مرغداری ها را یکی دیگر از مشکلات قشر مرغدار دانست و تصریح کرد: سیستم دامپزشکی نیز کارآمد نیست برخی واکسن ها و داروها با وجود افزایش فراوان قیمت، کارایی ندارند و باز هم در این بین مرغداران متضرر می شوند.

وی ادامه داد: اکنون می توان گفت 20مرغداری در شاهرود در همین روزهای اخیر کاملا ورشکسته شده اند و سایرین نیز رغبتی به ادامه کار ندارند چرا که برای پرداخت بهای خوراک طیور خود بدهکار هستند.

خدمات دامپزشکی به مرغداران شاهرودی مناسب نیست

این فعال صنعت دام و طیور شهرستان شاهرود، وضعیت کنونی مرغداری های شهرستان را نامطلوب توصیف کرد و ابراز داشت: بسیاری از مرغداری ها محصولشان در سالن ها مانده است و هیچکس برای خرید آنها به قیمت مناسب اقدام نمی کند و مرغدار مجبور است برای مرغی که چهار هزار و 500 تومان خرج کرده، سه هزار تومان دریافت یا آنها را تلف کند.

خداوردی ادامه داد: بسیاری از مرغداران به بانک ها بدهی دارند، برای پرداخت بهای خوراک طیور خود با مشکل مواجه هستند، در دریافت سوخت مشکل دارند، خدمات دامپزشکی مناسب دریافت نمی کنند و باز هم دست آخر کشتارگاه قیمت مرغ هایش را تعیین می کند.

وی افزود: امروزه کشتارگاه به مرغدار می گوید، قیمت پیشنهادی من دو هزار و 900 تومان است و مرغدار نیز مجبور است یا به خواست آنها تن دهد و یا مرغش را تلف کند چرا که هر روز که مرغ زنده در مرغداری نگهداری شود از بابت خوراک به مرغدار ضرر می رساند.

بهترین دامپزشکان را در شهرستان شاهرود داریم

عضو جامعه دامپزشکی شهرستان شاهرود نیز در این گفتگو، در پاسخ به این سوال که آیا تعامل جامعه دامپزشکی شهرستان با مرغداران مناسب است یا خیر، گفت: ما بهترین دامپزشکان را در منطقه داریم و در شش ماهه نخست سال تقریبا می توان گفت تلفاتی نداشته ایم.

دکتر حسن شریفی با اشاره به اپیدمی های بیماری طیور در منطقه اظهار داشت: اگر تلفاتی در بین مرغداری ها وجود دارد به واسطه اپیدمی بیماری هایی مانند آنفلوآنزاست که اواخر سال گذشته با آن مواجه بودیم اما در غیر این صورت در سالجاری تلفات از 20 به پنج درصد کاهش یافته است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مرغداران نسبت به خود درمانی اقدام می کنند، به عنوان مثال همان داروهایی را که برای مرغداری دیگر تجویز شده است را برای واحد صنعتی خود نیز استفاده می کنند، که این امر در متضرر شدنشان بسیار تاثیر دارد.

افزایش بیرویه پروانه تولید مرغ در شاهرود

این عضو جامعه دامپزشکی شهرستان شاهرود در خصوص مشکلات ناشی از کاهش شدید قیمت مرغ زنده اظهار داشت: اظهارات مرغداران درباره کاهش قیمت مرغ زنده و به دنبال آن متضرر شدنشان کاملا درست است و امروز جوجه یکروزه متاسفانه از یک هزار و 10 تومان برای هر قطعه به 300 تومان کاهش یافته که باعث متضرر شدن مرغدار می شود.

شریفی با اشاره به افزایش ظرفیت و تولید مرغداری ها، ابراز داشت: متاسفانه در سال های اخیر جامعه مرغداری شاهرود با دو مشکل اساسی روبرو بوده است، افزایش بی رویه پروانه تولید از سوی تعاونی مرغدارن از یک سو و همچنین افزایش ظرفیت تولید از 10 قطعه مرغ در هر متر مربع، به 15 قطعه موجب افزایش تولید و همچنین ازدیاد مرغ زنده در شهرستان شده است.

وی افزود: این ازدیاد سبب می شود تا قیمت مرغ زنده کاهش پیدا کند و کشتارگاه با هر قیمتی که مورد دلخواه خود می بیند، طیور را خریداری می کند.

اتحادیه ها باید بر تولید نظارت داشته باشند

این تولید کننده مرغ زنده در شهرستان شاهرود، در خصوص راهکارهای خروج از بحران به وجود آمده در زمینه عرضه گوشت مرغ در شهرستان تصریح کرد: بنده در این زمینه برای رفع این مشکل پیشنهاد می کنم، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی بیایند و بر روی تولید نظارت بیشتری داشته باشند.

شریفی کاهش تولید را یکی از راهکارهای اساسی در حل مشکلات به وجود آمده دانست و اظهار داشت: این شرکت ها نباید اجازه دهند که روال جوجه ریزی بدون کنترل انجام شود و باید ظرفیت مرغداری ها را به همان میزان 10 قطعه در هر متر مربع کاهش داد و جلوی اعطای بی رویه مجوزهای جوجه ریزی را گرفت.

وی ادامه داد: باید تولید تنظیم شود تا قیمت ها نیز متعادل شود چراکه امروز مشکل ما معضل تولید است و نه فروش، همچنین باید بر روی دوره های جوجه ریزی نیز توسط دولت نظارت شود چرا که در حال حاضر و در همین شهرستان مرغداری هایی هستند که دو ماه به دو ماه نسبت به تزریق جوجه جدید اقدام می کنند.

نباید صنعت تولید گوشت در خطر باشد

این عضو جامعه دامپزشکی شهرستان شاهرود، با اشاره به ضرر هنگفت برخی از مرغداری های شاهرود، گفت: بیش از یک میلیون خانوار ایرانی از راه تولید گوشت و فرآورده های آن ارتزاق می کنند و مسئولان باید دست به دست هم دهند و نگذارند این صنعت که امروزه جزء چهار صنعت برتر ایران است سقوط کند.

شریفی همچنین خاطرنشان کرد: مرغدارن اغلب خوراک طیور خود را به صورت اقساطی خریداری می کنند و به همین خاطر در اکثر مواقع سال بدهکار هستند همچنین بسیاری از آنها از تسهیلات استفاده می کنند که این ضررهای مالی اخیر ارتزاق را برای بسیاری از آنها دشوار کرده است.

وی، یکی از راهکار های دولت را در زمینه حمایت از مرغدار طرح پشتیبانی دام و طیور استان دانست و اظهار داشت: پشتیبانی دام و طیور به این شکل عمل می کند که دولت مرغ را به صورت یخ زده و آماده عرضه به ازای هر کیلو 70 هزار ریال از مرغدار می خرد و به جای آن در ابتدا مقرر شد تا پول پرداخت شود و پس از مدتی قرار بر پرداخت به صورت خوراک طیور به مرغدار گذاشته شد.

طرح پشتیبانی دام و طیور عملا اجرا نمی شود

این تولید کننده مرغ زنده شهرستان شاهرود با اشاره به ایرادات طرح پشتیبانی دام و طیور در استان ها، ابراز داشت: این طرح عملا اجرا نمی شود و اگر هم اجرا شود، کار تنها در دست واسطه ها قرار دارد که باید پشتیبانی از مرغدار در واحد صنعتی خودش شکل بگیرد اما متاسفانه هم اکنون هزینه حمل و نقل، کشتار، کارگر و ... برعهده مرغدار است.

شریفی افزود: عرضه مرغ به صورت فریز شده از سوی مرغدار عملی نیست چرا که تولید کننده باید به صورت نقدی هزینه های حمل و نقل، سردخانه و کشتارگاه را بدهد و به صورت نسیه پول دریافت کند که عملا معقول نیست.

6 میلیون تومان ضرر روزانه برای یک مرغداری کوچک در شاهرود

یکی دیگر از مرغداران شاهرودی نیز درباره مشکلات به وجود آمده پیرامون این صنعت به خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه قیمت ها در روزهای اخیر به گونه ای شده که به شدت متضرر شده ام و نمی دانم برای جلوگیری از ادامه این ضرر دهی چه اقدامی کنم.

آشوری، در ادامه با بیان این مطلب که از آغاز هفته تا کنون، روزانه شش میلیون تومان ضرر می کنم، اظهار داشت: مرغداری بنده ظرفیت 15 هزار قطعه مرغ را دارد و در فکر این هستم که تولید کنندگان دیگر که ظرفیت مرغداری هایشان بالای 50 هزار قطعه است این روزها در چه حالی هستند.

وی با اذعان بر اینکه از دست هیچ مسئولی کاری بر نمی آید افزود: وضعیت امروز مرغداران شاهرودی مانند همه تولید کنندگان سراسر کشور حاصل عدم نظارت و تصمیمات غلط در سیاست های کلان است.

حاضرم مرغداری ام را با 50درصد قیمت بفروشم

این مرغدار شاهرودی، در خصوص واگذاری واحد صنعتی خود ابراز داشت: همین حالا حاضر هستم مرغداری خود را با 50درصد ارزش واقعی و به صورت اقساطی واگذار کنم چرا که اگر سرمایه خود را به صورت سپرده نزد یکی از بانک های خصوصی می گذاشتم تا کنون نه تنها ضرر نمی کردم بلکه سود نیز داشتم.

آشوری تصریح کرد: اما با این اوضاع هیچ کس حاضر نیست با این شرایط هم وارد صنعت تولید مرغ گوشتی شود.

راهکارهای تنظیم بازار گوشت مرغ در استان سمنان بررسی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در جلسه کمیته تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان از بررسی راهکاری برای تنظیم منطقی بازار گوشت مرغ و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران خبر داد و گفت: هدف، رسیدن به راهکاری برای تنظیم منطقی بازار گوشت مرغ و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران است.

سید مجید موسوی با عنایت به نوسانات قیمت مرغ گوشت مرغ در سطح کشور و استان و مشکلات پیش آمده برای مرغداران گوشتی اظهار داشت: پیگیری و اقدامات لازم از طریق مرکز و استان پیرامون موضوع فوق انجام شده و درصدد هستیم تا با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استان و کشتارگاه ها نسبت به حل مشکل پیش رو اقدام کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با توجه به خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: پرداخت وجه گوشت مرغ با قیمت های اعلامی و سایزهای مصوب تا سقف حداکثر هر کیلو شش هزار و۵۰۰ ریال به صورت نقدی و تهاتر با نهاده (۷۰ درصد ذرت از قرار هر کیلو گرم ۹ هزار و۵۰۰ ریال تحویل در استان و ۳۰ درصد کنجاله سویا از قرار هر کیلو گرم ۱۶ هزارو۵۰۰ ریال تحویل در بندر) انجام خواهد شد.

بیش از ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شد

مصطفی شاه حسینی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز گفت: در ماه گذشته بیش از ۲.۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است و برآورد می شود در ماه جاری این رقم به۱.۷میلیون قطعه کاهش یابد و با توجه به وضعیت به وجود آمده نیازمند مدیریت در جوجه ریزی هستیم.

حسن حاج ابراهیمی مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان از ظرفیت هزار تنی سردخانه های در اختیار برای خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ خبر داد و افزود: برای خروج از وضعیت فعل آمادگی خرید و ذخیره سازی مرغ های داخل سایز با قیمت مصوب بر اساس ظرفیت سردخانه های در اختیار را داریم.

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گزارش از محمد حسین عابدی