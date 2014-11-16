انتصاب 25 مشاور استاندار در امور روحانیون/ آموزش روحانیون برای مبارزه با موادمخدر

حجت الاسلام داوود نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دولت یازدهم مشاور وزیرکشور در امور روحانیون با قوت بیشتری کار خود را در پیش گرفته است، گفت: هم اکنون تمام استانداری های کشور مشاور استاندار در امور روحانیون دارند و فقط 6 استانداری اعم از تهران، سمنان، کرمانشاه، البرز و... هنوز مشاور استاندار در امور روحانیون منصوب نکردند که وزیرکشور دستور صادر کرد این استانداری ها هم صاحب مشاور شوند.

وی افزود: مهمترین وظیفه این مشاوران تعمیق رابطه وزارت کشور و دولت با علما و حوزه های علمیه، نمازجمعه و... است که دی ماه سال جاری گردهمایی مشاوران استانداران در امور روحانیون در قم برگزار می شود.

نمازی در پاسخ به اینکه آیا انتخاب این مشاوران بر مبنای خطوط سیاسی است، گفت: اصلا اینگونه نیست چون بسیاری از مشاوران که دولت قبل بوده اند همچنان مشاور هستند. این افراد باید فعالیت های خود را برمبنای دین و فرهنگ اجتماعی پیش ببرند و نباید سیاسی کاری کنند.

مشاور وزیر کشور در امور روحانیون در پاسخ به اینکه شاید این شائبه رخ دهد و یا اینکه رسانه های بیگانه تحلیل کنند که انگار دولت می خواهد با این اقدام خود را تطهیر کند و یا از روحانیون بعنوان ابزار در اهداف خود استفاده کند، گفت: اگر نگاهی به دولت قبل بیاندازید می فهمید که در دولت قبل پاشنه آشیل دولت عدم تعامل دولت با حوزه و علما بود. این در حالی است که نمی توان علما و روحانیون را نادیده بگیریم.

نمازی اظهار داشت: مشاور استاندار در امور روحانیون در یکی از استانهای کشور می گفت که 18 سال است مشاور هستم اما یک نفر نیامد سراغی از ما بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این سیستم مشاوره دارای عملکرد و گزارش دهی هم هست، افزود: بله قطعا از روحانیون مشاور گزارش عملکرد می خواهیم. گزارش عملکردها باید شفاف و وظایف مشاوران به آنها ابلاغ شده است.

مشاور وزیر کشور در امور روحانیون در پاسخ به اینکه این مشاوران روحانی چقدر حقوق می گیرند، گفت: این افراد پروژه ای حقوق می گیرند مگر اینکه کارمند دولت باشند. مثلا در یک استان رئیس ائمه جماعات مشاور شده است.

نمازی در پاسخ به اینکه اگر استانداران تمایلی به مشاور در امور روحانیون نداشته باشند باید چه کرد، افزود: بنده 6 ماه است منصوب شده ام در حالی که خود استانداران زودتر مشاوران خود را منصوب کرده بودند.

مشاور وزیر کشور در امور روحانیون با بیان اینکه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر روحانیون را با آسیبهای اجتماعی آشنا می کنیم گفت: در گام نخست داریم روحانیون را با مواد مخدر و مبارزه با آن آشنا می کنیم تا روی منبرها و هیئت ها این بحث ها را برای آگاهی جوانان و مردم بیان کنند.