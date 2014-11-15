جای زنجان در نقشه توریستهای خارجی خالی است/ انتقاد از تراز منفی بازرگانی خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شامگاه جمعه در جمع فعالان اقتصادی و صنعتی استان زنجان افزود: داشتن یک عقل اقتصادی می تواند منجربه توان افزایی شود که نیت در آن خدمت ، احسان و مردانگی باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد اسلامی به معنای کنار گذاشتن بدیهیات اقتصادی نیست، گفت: در جامعه امروز منطق اقتصاد گم شده است.

نهاوندیان گفت: پس از 35 سال کشورمان به این نقطه رسیده که در فکر و تصمیم اجرایی می‌توان مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کردو باید برای تحقق این امر مهم تلاش کرد.

وی تاکید کرد: به منظور خصوصی سازی اقدامات و فعالیت‌های زیادی انجام شده و در برخی مواقع واگذاری بدون مدیریت اصلاح انجام می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهورافزود: باید به تکریم و تکامل بخش خصوصی توانمند توجه شود وامکانات لازم برای توسعه بخش خصوصی در اختیار آنها قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: متاسفانه در لایه های اجتماعی تفکری وجود دارد که کار اقتصادی، دنیا پرستی محسوب می شود در حالی که باید اهتمام به اقتصاد داشت و به نیت آسمانی و الهی اقتصاد توجه کرد و در این میان این فهم اقتصادی را در جامعه کم داریم.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد منطقی در جامعه حلقه گمشده است، گفت: در چند سال اخیر اقتصاد منطقی در کشور گمشده و باید منطق اقتصاد را به اقتصاد برگردانیم.

وی افزود: باید بخش خصوصی توانمند را کمک کنیم و حرکتش را تکریم کنیم.

نهاوندیان گفت: امروز از فرصتی که پیش آمده باید به نحو احسن استفاده کنیم و اگر از این فرصت به خوبی و استفاده نکنیم در آینده حسرت خواهیم خورد و باید پاسخ این فرصت های از دست رفته را داد.

وی خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید ثبات و آرامش احساس می شود و باید این آرامش تثبیت شود و مردم نباید در اضطراب باشند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با همتی که در کشور ایحاد شده که مردم آرامش را احساس کنند و برای تثبیت این آرامش برنامه ریزی کنند.

نهاوندیان افزود: حاصل آرامش پیشرفت و ثبات حرکت است و باید ما پیشنهادهای جدی از بخش خصوصی بشنویم و هر فعال اقتصادی شریک خارجی خود را بیاورد چرا که ایجاد فضا وظیفه دولت است و جلب سرمایه کار وظیفه آفرینان است.

وی به فعالیت مرکز آماد در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مرکز آماد ظرفیت بالایی برای استان زنجان است و ایده جدیدی است و با استفاده ازاین ظرفیت باید بیکاری را در استان به صفر برسانیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش خدمات بازرگانی بیشترین قابلیت اشتغالزایی را برای افراد تحصیلکرده دارد؛ گفت: در بین افراد تحصیلکرده بیکار زیاد داریم و باید کار برای افراد تحصیلکرده ایجاد شود.

نهاوندیان تصریح کرد: باید در راستای ایجاد اشتغال برای تحصیلکرده ها نوعی سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شود.

وی گفت: در خدمات بازرگانی و خدمات فناوری پیشرفت کرده و در بانکداری استفاده لازم را داشته باشیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: متاسفانه در 5 دهه گذشته تراز بازرگانی خدمات منفی بوده است و این در حالی است که در آمریکا تراز کالا منفی بوده و در خدمات تراز مثبت است.

نهاوندیان افزود: باید در حوزه بازرگانی خدمات کار کنیم و در استان در خدمت حمل و نقل و ICT و صنایع الکترونیک فعال باشیم.

وی افزود: با مصوباتی که توسط رئیس جمهور اعلام شد یک فرصت بی سابقه و بی نظیر برای استان ایجاد شده که باید از این ظرفیت به دست آمده به خوبی استفاده شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: دولت و بخش خصوصی باید با هم همکاری و همدلی داشته باشند و مشکلات را شناسایی و با عزم جدی آنها را اصلاح کرده و به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند.

نهاوندیان به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: زنجان جاذبه های گردشگری فراوانی دارد ولی در نقشه توریستیهای خارجی زنجان نیست.

وی تاکید کرد: در راستای توسعه گردشگری و جذب توریست باید یک یا دو کار مهم انجام شود و آن این است که استان زنجان موقعیت جغرافیایی خوبی دارد و آن این است که قطاردو ریله شود و این موقعیت می توان توریسم در استان را تقویت کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: استفاده از پتانسیل گردشگری تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری دارد.

نهاوندیان گفت: در کشور باید دانشکده های صنایع راه اندازی و تثبیت شود و این تاکید رئیس جمهور است.

وی با بیان اینکه برای جذب گردشگر باید از نمادهای خارجی در جاذبه های گردشگری استفاده شود چرا که در جذب گردشگر داخلی و خارجی بسیار موثر است، افزود: به رغم اینکه استان زنجان به لحاظ برخورداری جاذبه های گردشگری حرفهای بسیاری برای گفتن دارد اما هنوز جای استان در نقشه توریستهای خارجی که وارد کشور می شوند خالی است. می توان با ایجاد جاذبه هایی بی نظیر هم گردشگر داخلی وهم توریست خارجی را به استان جذب کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه به مشارکت خیرین در ساخت مجموعه تخصصی مهرانه اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم در اقدام زیبای مهرانه نماد احسان است و باید این امر مهم تقویت شود.