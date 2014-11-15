چشم و هم چشمی در دنیای مادران باردار/ مدگرایی در همدان به سزارین هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بارداري و زايمان قسمت مهمي از زندگي خانم‌هاست و تاثير قابل ملاحظه اي بر زندگي آنها دارد، بنابراين تصميم‌گيري در مورد آن نیز مهم و قابل توجه است و اين سئوال كه چه روشي براي زايمان بهتر است، هميشه براي آنان مطرح خواهد بود.

در سال‌هاي اخير مادران بيشتر ترجيح مي‌دهند از روش سزارين براي زايمان استفاده كنند و از سوي ديگر مادران نيز به دليل نداشتن آگاهي كافي نسبت به زايمان طبيعي و سزارين به اشتباه رو به سزارين مي‌آورند.

از مهمترین عواملی که منجربه رواج سزارین می شود می توان به چهارعامل اصلی شامل تغییر انتظارات مادران ازروند زایمان، کاهش استفاده از روش های جراحی در زایمان طبیعی، مسائل قانونی و مسائل مربوط به سن مادران در زمان بارداری و چاقی اشاره کرد.

بر اساس آمارها ایران با بیش از ۵۰ درصد زایمان ها به صورت سزارین دررتبه دوم دنیا قرار دارد درحالیکه این میزان درسایر کشورها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است لذا به همین منظور در طرح تحول نظام سلامت برنامه های مختلفی برای ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین در بیمارستانهای دولتی به منظورافزایش سلامت مادر و نوزاد تدوین شده است.

از جمله این برنامه ها می توان به بهينه سازي فضاي فيزيكي اتاق هاي زايمان برای حفظ حریم خصوصی مادران باردار و افزایش رضایتمندی آنها و ارائه بسته های تشویقی به ارائه دهندگان خدمات در مراکز دولتی اشاره کرد.

رئیس بخش زایمان طبیعی مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان که به بیمارستان مادر و کودک همدان شهرت دارد، درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخاب زایمان به شکل طبیعی یا سزارین یکی از بزرگترین دغدغه مادران است، اظهارداشت: زایمان طبیعی، روشی طبیعی تر برای زایمان است چرا که عبور از مجرای زایمان، سیستم قلبی و عروقی جنین را تحریک می کند و باعث گردش خون بهتر و آماده سازی او برای تولد می شود.

سمیرا توکلیان با تاکید براینکه بعد از اتمام زایمان طبیعی، زنان حس قدرت و توانایی می کنند، عنوان کرد: بعد از زایمان طبیعی مدت کمتری باید در بیمارستان بستری شدهمچنین طول دوره بهبود بعد از زایمان طبیعی کوتاه تر بوده و درد کمتری پس از زایمان وجود دارد.

وی درادامه به زایمان سزارین اشاره کرد وگفت: زایمان به روش سزارین یک عمل جراحی بزرگ شکمی است که خطرات وعوارض جراحی و بیهوشی را در پی دارد لذا بیهوشی ممکن است تاثیراتی همچون تنبلی، کسلی و یا سستی در هنگام تولد برروی کودک داشته باشد و ارتباط عاطفی مادر و نوزاد را پس از تولد به تعویق بیاندازد.

بعد از زایمان طبیعی، رابطه عاطفی بین مادرونوزاد سریعتر است

رئیس بخش زایمان طبیعی بیمارستان فاطمیه همدان در ادامه با بیان اینکه بعد از زایمان طبیعی، رابطه عاطفی بین مادرونوزاد آسان تر بوده چراکه سریعا بعد از تولد مادر می تواند با کودک خود در تماس باشد، گفت: نوزدانی که با زایمان طبیعی به دنیا می آیند علاقه بیشتری در انجام رفتارهایی مانند مکیدن و گرفتن سینه مادر دارند.

توکلیان با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز طرح تحول نظام سلامت تاکنون در مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان دو هزارو ۳۲۰ مورد زایمان طبیعی صورت گرفته است، گفت: در راستای طرح تحول نظام سلامت این زایمان ها رایگان انجام شده است.

وی یادآورشد: دربسته خدماتی، کلاسهای آموزش بهداشت باروری و زایمان فیزیولوژیک به صورت رایگان برای مادران باردار برگزار می شود که بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاع مادران در مورد بدنشان از مزایای این روش است که این به نوبه خود باعث می شود که مادر زایمان را هدایت کرده و بر درد، ترس و نگرانی خود غلبه کنند بدین ترتیب عوارض احتمالی ناشی از زایمان نیز به حداقل می رسد که در همین راستا در این مرکز درمانی کلاسهای آمادگی از هفته دوازدهم بارداری شروع و طی ۸ جلسه برگزارمی شود.

توکلیان با بیان اینکه در هر دوره کلاس های زایمان فیزیولوژیک، یک جلسه آموزشی مخصوص پدران نیز برگزار می شود، گفت: در آن جلسه در رابطه با تغییرات فیزیولوژیک مادر باردار، نیازهای روانی و جسمی و چگونگی جلوگیری از افسردگی بعد از زایمان توضیح داده می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را، توانمند سازی مادران جهت انتخاب زایمان طبیعی عنوان کرد و افزود: برگزاری این کلاس ها برروی ذهنیت مادران در مورد زایمان طبیعی تاثیر دارد و مادران در این کلاس ها از لحاظ بدنی آمادگی پیدا می کنند و همچنین از نظر روحی و روانی نیز تقویت می شوند.

امسال دو هزارو ۷۸۳ مادر بارداردرکلاسهای فیزولوژیک شرکت کرده اند

توکلیان با اشاره به اینکه درمدت هفت ماهه امسال دو هزارو ۷۸۳ مادر بارداردرکلاسهای فیزولوژیک شرکت کرده اند یادآورشد: از این تعداد شرکت کننده در این کلاس ها ۱۳۹ مادر در بیمارستان فاطمیه زایمان فیزیولوژیک انجام داده اند لذا به منظورافزایش اقبال مادران به زایمان طبیعی از طریق فراهم کردن امکان زایمان بی درد دارویی نیز تا کنون ۲۷ مورد زایمان بی درد درمدت یک ماهی که دستگاه خریداری شده در این بیمارستان انجام شده است.

کارشناس مامایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از عوارض زایمان سزارین این است که مادر خون بیشتری را نسبت به زایمان طبیعی از دست می دهد.

فاطمه افخمی افزود: از دیگر عوارض زایمان سزارین می توان به عوارض بیهوشی، بزرگ ماندن شکم، احتمال عفونت بالا، چسبندگی داخل شکم و مثانه اشاره کرد همچنین در زایمان سزارین احتمال دارد مادر به نازایی ثانویه دچار شود و برای مادرانی که به این روش زایمان می کنند محدودیت بارداری وجود دارد.

برخی از افراد به دلیل چشم و هم چشمی به عمل سزارین روی می آورند

کارشناس مامایی ادامه داد: علت بیشتر روی آوردن برخی افراد به این نوع زایمان، ترس از درد زایمان و ناشناخته بودن عوارض آن است و گاهی برخی به دلیل چشم و هم چشمی و شیک بودن این نوع زایمان به عمل سزارین روی می آورند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد فکر می کنند عوارض زایمان طبیعی بیشتر است، اظهار داشت: یکی از عوارض زایمان طبیعی شلی لگن بوده که مادران از آن ترس دارند در صورتیکه عوارض سزارین ناشناخته است.

مسئول امورعمومی وهتلینگ مرکزآموزشی درمانی فاطمیه همدان نیز درگفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت درهفت بند تدوین شده است، گفت: این بندها شامل کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، حمایت از ماندگاری پزشکان درمناطق محروم، حضور پزشکان مقیم متخصص در بیمارستان، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت، ارتقای کیفیت هتلینگ، حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج و ترویج زایمان طبیعی است.

آرزو ظفری با اشاره به ارتقا هتلینگ بیمارستان که یکی از بندهای مهم برای رضایت مندی بیماران است، افزود: یکی ازعمده ترین مشکلات بیمارستان فاطمیه بافت قدیمی آن است.

وی با بیان اینکه تنها کاری که در راستای اجرای طرح تحول سلامت دراین بیمارستان انجام شده مربوط به هتلینگ بیمارستان است، افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت دربخش هتلینگ بیمارستان درهفت بخش خلاصه می شود که شامل تجهیزات و امکانات، خدمات رفاهی، خدمات نظافت و بهداشت، تغذیه بیمار، اموراداری وگردش کارو منابع انسانی است.

برای ارتقا هتلینگ بیمارستان فاطمیه ۱۸۲ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است

ظفری با تاکید براینکه به منظور ارتقا هتلینگ بیمارستان فاطمیه ۱۸۲ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است اظهار داشت: بیمارستان های دیگر به منظور اجرای طرح تحول نظام سلامت سرویس های بهداشتی هر بخش را افزایش دادند اما در بیمارستان فاطمیه به دلیل بافت فرسوده آن به منظور بهسازی از کارشناسان دفتر فنی کمک گرفتیم لذا آنها در بازدیدی که از بیمارستان داشتند تصمیم بر این شد که کار بهسازی به صورت بخش بخش انجام شود.

وی ادامه داد: به همین منظوربخش زنان ۳ این بیمارستان که مختص زنانی بود که به هر دلیلی مدت بیشتری را باید در بیمارستان بستری می شدند به عنوان بخش پایلوت درنظر گرفته و این بخش به طور کامل تخلیه شد.

مسئول بخش امورعمومی وهتلینگ مرکزآموزشی درمانی فاطمیه یادآورشد: درمرحله نخست قراربود فقط ساختمان بخش زنان ۳ بهسازی شود اما وقتی وارد کارشدیم، متوجه شدیم که تاسیسات لوله ای وبرقی بیمارستان مشکل دارد لذا با نظارت کارشناسان دفترفنی کل تاسیسات نوسازی شد.

ظفری گفت: زیرساختها و تاسیسات برقی و مکانیکی این بخش را طبق استانداردهایی که بخش بستری درمانی باید داشته باشد اجرا کردیم به طورمثال این بخش به هیچ عنوان درگذشته پله فرار اصظراری نداشته لذا اگر مشکلی پیش می آمد کاری نمی شد انجام داد به همین منظور این بخش مجهز به پله فرار اضطراری شد و درهمه اتاق ها نیز به طور مجزا سرویس های بهداشتی استاندارد و کمد دیواری ساخته شد.

وی با اشاره به اینکه در این بیمارستان بیشتر روی محورساختمان و تجهیزات به دلیل فرسوده بودن بیمارستان کار شده است، یادآور شد: به دلیل اینکه هنوز کار بهسازی بخش زنان ۳ هنوز به پایان نرسیده و ما بخش را تحویل نگرفته ایم و در زمینه رضایت مندی ارباب رجوع تغییر خاصی صورت نگرفته است لذا امیدواریم طبق قرار داد تا ۱۸ آذرماه سالجاری بخش به ما تحویل داده شود.

ترویج زایمان طبیعی یکی از محورهای طرح تحول نظام سلامت است

ظفری درادامه به ترویج زایمان طبیعی که یکی از محورهای طرح تحول نظام سلامت است اشاره و عنوان کرد: در این راستا تعدادی ازنیروهای این بیمارستان برای گذراندن دوره های آموزشی به تبریز اعزام شدند تا نحوه ترویج زایمان طبیعی را آموزش ببینند چرا که آموزش پایه و اساس هر کاری است.

وی با تاکید با بیان اینکه به منظور ترویج زایمان طبیعی دستگاه بیهوشی زایمان بی درد برای این بیمارستان به مبالغ حدود ۸۰ میلیون تومان خریداری شده و حتی یکی از اتاق های این بیمارستان به همین منظوراختصاص داده شده است گفت: نگرش زن به درد زایمان تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تجارب قبلی او از درد، توانایی فرد برای تطابق با درد زایمان، محیط زایمان وعوامل روانی- اجتماعی است.

ظفری در پایان افزود: اقدامات تکنیکی و پیشرفتهای مامایی سبب شده که زایمان طبیعی برای مادروجنین سالم تر و ایمن تر باشد لذا هدف همه این روشها، به غیراز فراهم سازی یک زایمان مطمئن و سالم برای مادر و کودک، ایجاد یک تجربه مطلوب و رضایت بخش از زایمان نیز برای مادراست.

بدون تردید اطلاع رسانی صحیح و به موقع از نخستین گام های فرهنگ سازی در زمینه سلامت مادر و فرزند است که می تواند مادران را در تصمیم گیری آنچه که با سلامت خود و فرزندش ارتباط تنگاتنگی دارد یاری رساند.

فراهم کردن محیطی آرام و دور از تنش در خانه توسط پدر را نباید نادیده گرفت چرا که معمولا مادرانی که تحت حمایت عاطفی همسران خود قرار دارند، علاقمندی شان به زایمان طبیعی بیشتر می شود، زیرا تحمل درد ناشی از زایمان طبیعی برای مادرانی که پشتوانه عاطفی دارند آسان تر می شود.