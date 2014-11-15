خبرگزاری «ایسنا» نوشت: شهاب سنگ مریخی «زیبای مشکی» (Black Beauty) در سال 2011 در صحرای افریقا در مراکش کشف شد و دانشمندان اعلام کردند این جرم آسمانی حدود دو میلیارد سال پیش از مگما تشکیل شد.

اندازه این صخره کمتر از دو اینچ است و انتظار می‌رود در حراجی آنلاین کریستی در نیویورک بین 75 هزار تا 100 هزار دلار فروش رود.

نام رسمی شهاب‌سنگ Northwest Africa (NWA) 7034 اعلام شده است.

«زیبای مشکی» بین 10 تا 30 برابر آب بیشتری در مقایسه با شهاب‌سنگ‌های مریخی دیگر دارد و این موضوع منعکس‌کننده مگمای غنی از آبی است که این جرم کیهانی را تشکیل داده است. این قطعه، از لحاظ سن، دومین شهاب‌سنگ مریخی قدیمی به شمار می‌آید که تاکنون کشف شده است.

حراج کریستی تا 25 نوامبر ادامه دارد و شامل 30 شهاب‌سنگ است که از مریخ، ماه و سیارک‌هایی که حول خورشید می‌چرخند، به زمین پرتاب شده‌اند.

شهاب‌سنگ‌های مریخی در میان نادرترین مواد روی زمین جای گرفته‌اند.