حسن روان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شکایات مردم بهارستان در خصوص نحوه واگذاری مسکن مهر این شهر اظهار داشت: عموم متقاضیان مسکن مهر شهر جدید بهارستان درباره نحوه قیمت‌گذاری زمین‌های این واحدها شاکی هستند.

وی با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهر بهارستان خواستار برگرداندن قیمت زمین این واحدها‌ی مسکونی به نرخ سال 90هستند، ادامه داد: بر این اساس و با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان این موضوع در شورای مسکن استان مطرح و به تصویب رسید.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان اینکه نحوه برگراندن قیمت زمین‌های مسکن مهر فعال به قیمت سال 90 با استفاده از کارهای کارشناسی انجام شده است، اظهار داشت: بر این اساس تاکنون این طرح از شورای مسکن استان اصفهان و هیات مدیره شرکت عمران بهارستان تاییدیه لازم را دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تقاضای متقاضیان مسکن مهر بهارستان قیمت‌ زمین‌های مسکن مهر بهارستان به سال 90 برگردانده می‌شود، ادامه داد: این مصوبه در حال حاضر نیاز به تایید مجمع شرکت مسکن مهر تهران دارد.

روان‌فر با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهر برای تحویل خانه‌های خود باید پول زمین و هزینه ساخت را پرداخت نمایند، ادامه داد: در حال حاضر در برخی از قسمت‌های این پروژه ایجاد امکاناتی خارج از تعهدات شرکت عمران ارایه می‌گردد. بر این اساس هر یک از متقاضیان که تمایل به نصب امکاناتی چون سیستم حرارت مرکزی، آسانسور و دیگر امکانات را داشته باشند می‌توانند با پرداخت هزینه‌های مورد نیاز از این امکانات بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون مسکن مهر بهارستان تحویل متقاضیان نشده است، افزود: بر اساس قول انبوه‌سازان تا پایان سال جاری سه هزار و 500 واحد از پنج هزار و 252 واحد مسکن مهر بهارستان به متقاضیان تحویل می‌گردد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان زمان واگذاری مسکن مهر بهارستان را بسته به پرداخت بدهی‌های متقاضیان مسکن مهر به شرکت عمران زاینده‌رود دانست و افزود: هر چه متقاضیان بیشتر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند مسکن مهر با سرعت و امکانات بهتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.