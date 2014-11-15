یوسف گران پاشا د گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری راه آهن حد فاصل اول آذرماه تا پایان دیماه امسال از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه سال جاری به صورت همزمان در شبکه سراسری راه آهن آغاز می شود.

مدیرکل راه آهن شمال با اعلام این خبر گفت: در این مرحله پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری از طریق مراجعه حضوری به تمامی مراکز مجاز فروش بلیت قطار از ساعت ۳۰ : ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ / ۸ / ۹۳ و پیش فروش اینترنتی از طریق سایت اینترنتی از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد.

گران پاشا زمان پیش فروش بلیت قطارهای بین المللی برای دوره مذکور را از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۵ آبانماه از طریق مراکز مجاز فروش بلیت قطار اعلام کرد و افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به ایستگاههای راه آهن و آژانس های مسافرتی در سطح استان های مازندران و گلستان و یا سایت اینترنتی اعلام شده اقدام به تهیه بلیت كنند.

مدیر کل راه آهن شمال در پایان گفت : قطارهای محور شمال شامل قطارهای گرگان ـ تهران ۱ و ۲، قطارهای ساری ـ تهران و ساری مشهد، قطارهای محلی فیروزکوه ـ تهران و ریل باس های ۱ و ۲ پل سفید - گرگان است.