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۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

در هفته کتاب و کتابخوانی/

باغ موزه قصر میزبان شاعران و نویسندگان می‌شود

باغ موزه قصر میزبان شاعران و نویسندگان می‌شود

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی ویژه برنامه‌هایی به همین مناسبت در باغ موزه قصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی در نظر دارد نمایشگاه کتابی را  با عنوان «نخستین نمایشگاه کتاب قصر» با هدف تقویت فرهنگ جامعه و تشویق مردم و خانواده به کتاب و کتابخوانی در این مجموعه برگزار کند.

این نمایشگاه با حضور شاعران، نویسندگان و انتشارات مختلفی که در زمینه های قرآنی، انقلاب اسلامی، معماری، کودک، شعر، ادبیات فارسی و سرگرمی های آموزشی فعالیت میکنند همراه است.

در حاشیه این نمایشگاه برنامه‌ها و گروه‌های فرهنگی و هنری دیگری شامل شعر خوانی، نشست‌های ادبی، قصه گویی، سمینار تخصصی با موضوع کتاب و کتابخوانی فعالیت خواهند داشت.

آیین افتتاح این نمایشگاه یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۸ با حضور فریده فرجام نمایش نامه نویس و کارگردان و نویسنده کودکان و بزرگ سالان، عرفان نظر آهاری شاعر و  نویسنده، اسماعیل جنتی، و گروهی از شعرا و نویسندگان در سالن اجتماعات فرخی یزدی واقع در  باغ موزه قصر برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه تا اول آذر ماه ۱۳۹۳ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2421052

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